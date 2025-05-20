Дружина Стейтема в картатому купальнику посвітила засмаглим спортивним тілом під душем

38-річна наречена американського актора Джейсона Стейтема, та мати двох його дітей, супермодель Розі Хантігтон-Вайтлі наробила фото в купальнику.

Модель показалася під відкритим душем, де посвітила пружним засмаглим тілом.

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Модель з тих мам, хто не дає собі розслабитись, і швидко повернулася у форму після народження другої дитини

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Як відомо, модель та актор почали зустрічатися ще в 2010-му році, у 2016-му заручилися, але робити наступний крок не квапляться. Первісткові пари вже 5 років. А доньку Ізабелу модель народила у лютому 2022-го.