На пляжі, в лісі та за читанням: наречена Стейтема закарбувала милі моменти з їхніми дітьми. Фото

Карина Тімкова - 17 червня, 18:00
Наречена Джейсона Стейтема замилувала фото їхніх дітей

Наречена Джейсона Стейтема Розі Хантінгтон-Вайтлі показала нові фото їхніх сина і дочки

Фото Lachlan Bailey

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі замилувала свіжими кадрами з їхніми дітками.

У своєму Instagram вона опублікувала добірку спогадів з майже 8-річним Джеком і 3,5-річною Ізабеллою. На фото донька подружжя відпочивала на пісочку, а їхній син позував у стильному луці на прогулянці.

Окремо 38-річна модель зазнімкувалась у сірих спортивних шатянх і білому топі, хизуючися пресом.


Наречена Стейтема замилувала фото їхньої дочки у сукні

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Фото Instagram
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Нещодавно Розі запустила власну колекцію дитячого одягу, для якої її нащадки знялись у милій фотосесії. Вона також розповідала, яким батьком є Стейтем і про їхній спільний побут. До речі, для Джека та Ізи батьки влаштовують милі святкування.

Наречена Джейсона окрім материнства приділяє чимало часу своїй кар'єрі. Вона обожнює з'являтися на подіях в сексуальних образах та хвалитися тілом в бікіні. Фанати моделі люблять слідкувати за її модними рішеннями.

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