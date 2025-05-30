Хадід у ретро-купальнику попозувала в гамаку для пляжного пін-апу

Супермодель і мільйонера-забудовника Мохамеда Хадіда Джиджи Хадід стала обличчям нового кампейну бразильського бренду Havaianas.

У своєму Instagram зірка запостила фото, де в очікуванні справжнього літа показалася у яскравих зухвалих образах.

Фото зробили креативними, у стилі pin-up

Хадід прорекламувала сланці на своїх струнких ніжках

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Ймовірно, фотосет проходив приємно

Джиджи в очікуванні літа

Нагадаємо, Джиджи виховує 4-річну доньку Хай, яку народила від британського музиканта Зейна Маліка.