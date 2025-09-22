Оксамитовий мінімалізм: Джолі на фестивалі в Іспанії оголила плечі в чорній сукні до підлоги. Фото

Тамара Кудрявченко - 22 вересня, 13:15

50-річна голлівудська актриса і режисерка Анджеліна Джолі вкотре продемонструвала свою любов до чорного кольору та мінімалізму в образі. 

На кінофестивалі в Сан-Себастьяні зірка з'явилася у чорній оксамитовій сукні до підлоги з глибоким вирізом і на тоненьких бретелях. 

Елегантне вбрання Джолі відкривало її плечі і руки, на яких не було жодних прикрас. З зачіскою акториса не стала заморочуватися і прийшла просто з розпущеним волоссям без укладки. 

Анджеліна Джолі

Джолі достатньо мінімальних зусиль, щоб виглядати розкішно і природно

Фото Getty Images

Струнку фігуру і витончений силует Джолі підкреслили високі підбори зі срібною окантовкою. З прикрас на Енджі була лише каблучка та сережки. 

Джолі в Іспанії на кінофестивалі

Чорний оксамит і вишуканий крій ідеально виглядають на 50-річній Анджеліні

Фото Getty Images

До речі, нещодавно на кінофестивалі у Торонто Джолі вигуляла коричневе пальто замість сукні. 

Читайте також:

Джолі у шовковій сукні блиснула оголеною спиною під час отримання нагороди

Джолі у total black блиснула стрункими ніжками під прозорим платтям. Фото

Джолі у вишуканому нюді з'явилася на хіднику Каннського фестивалю вперше за 17 років. Фото

Джолі
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів