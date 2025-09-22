Оксамитовий мінімалізм: Джолі на фестивалі в Іспанії оголила плечі в чорній сукні до підлоги. Фото
50-річна голлівудська актриса і режисерка Анджеліна Джолі вкотре продемонструвала свою любов до чорного кольору та мінімалізму в образі.
На кінофестивалі в Сан-Себастьяні зірка з'явилася у чорній оксамитовій сукні до підлоги з глибоким вирізом і на тоненьких бретелях.
Елегантне вбрання Джолі відкривало її плечі і руки, на яких не було жодних прикрас. З зачіскою акториса не стала заморочуватися і прийшла просто з розпущеним волоссям без укладки.
Струнку фігуру і витончений силует Джолі підкреслили високі підбори зі срібною окантовкою. З прикрас на Енджі була лише каблучка та сережки.
До речі, нещодавно на кінофестивалі у Торонто Джолі вигуляла коричневе пальто замість сукні.
