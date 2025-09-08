Пальто замість сукні: Джолі здійснила ефектну появу на фестивалі в Торонто. Фото
Американська акторка Анджеліна Джолі 7-го вересня з'явилася на прем'єрі стрічки "Кутюр" у рамках Toronto International Film Festival.
Для виходу на парадний хідник 50-річна зірка обрала лаконічний та ефектний лук: пальто кольору шоколаду від Gabriela Hearst. Позуючи фотографам, Енджі граційно демонструвала свою струнку ніжку, давши вагомі підстави вважати, що під пальтечком були лише спіднє та колготки.
Довершила Джолі свій лук прикрасами від Cartier, повідомляє Vogue.
У стрічці режисерки Еліс Винокур Анджеліна грає жінку, якій діагностують рак грудей в той час, коли вона переживає розлучення. Безсумнівно, ця роль стала особливою для актриси, життя чиєї матері, Маршелін Бертран забрала саме ця страшна хвороба.
Як пише People, під час пресконференції Джолі запитали про меседж надії для тих, хто бореться з раком. Питання поставила людина, яка нещодавно втратила подругу. Анджеліна ледь стримала сльози, після чого, опанувавши себе, висловила свої співчуття.
"Гадаю, я скажу одну річ, яку, я пам'ятаю, сказала моя матір, коли захворіла на рак, вона сказала мені це якось, ми були на вечері і люди постійно питали її, як вона почувається, і вона сказала: "Все, про що всі мене запитують, це про рак". Тож я би сказала, якщо ви знайомі з кимось, хто проходить через щось таке, запитуйте їх про все інше в їхньому житті, розумієте? Вони - цілісні люди і вони досі живі", - поділилася Джолі.
Нагадаємо, дізнавшись, що вона є носійкою мутації в гені BRCA1, що означає дуже високу вірогідність розвитку раку молочної залози та яєчників, Анджеліна пішла на операції з профілактичного їх видалення. Акторка дуже шкодує, що такої опції свого часу не мала її мама.
