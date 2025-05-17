Джолі у вишуканому нюді з'явилася на хіднику Каннського фестивалю вперше за 17 років. Фото

49-річна американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Каннський кінофестиваль та вразила публіку елегантним образом на прем'єрі фільму "Еддінгтон". До речі, цей вихід став знаковим - акторка з'явилася у Каннах вперше за 17 років.

Для виходу на хідник фестивалю зірка обрала довгу нюдову сукню без бретелей від бренду Brunello Cucinelli. Плаття Анджеліни було прикрашено вишивкою та стразами.

Свій образ Джолі доповнила діамантовим кольє, каблучками та сережками бренду Chopard.

Джолі з'явилася у Каннах у вишуканому образі Фото Getty Images

Реклама:

Зірка пройшлася хідником у Каннах вперше за останні 17 років Фото Getty Images

Нагадаємо, на початку лютого 2025 року Анджеліна Джолі вразила образом з оголеною спиною на Міжнародному кінофестивалі у Санта-Барбарі.

Також Джолі якось розповідала, як змогла позбутися шкідливої звички - куріння.