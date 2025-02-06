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Джолі у шовковій сукні блиснула оголеною спиною під час отримання нагороди

Карина Тімкова - 6 лютого, 14:30

Американська акторка Анджеліна Джолі зачарувала елегантним образом на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі.

49-річна знаменитість отримала найвищу нагороду заходу — премію "Maltin Modern Master Award", повідомляє Daily Mail.

Цю відзнаку присуджують діячам кіно, чия творчість суттєво вплинула на культурну спадщину. Джолі була вшанована за роль легендарної оперної співачки Марії Каллас у біографічній стрічці Пабло Ларраїна "Марія".

Анджеліна Джолі у ніжній сукні

Попри те, що акторка не потрапила до списку номінантів на "Оскар-2025", її внесок у кіно відзначили в Санта-Барбарі

Фото Getty Images

На червоній доріжці Джолі з’явилася у витонченій шовковій сукні кремового кольору, яка підкреслила її струнку фігуру.

Вбрання з відкритою спиною продемонструвало численні татуювання зірки. Свій образ вона доповнила стильним блейзером у тон, класичними чорними туфлями на підборах і мінімалістичними прикрасами, серед яких — срібна каблучка.

Джолі оголила тату на спині

Енджі у лаконічній та ніжній сукні посвітила татуюваннями на спині

Фото Getty Images

Нагадаємо, цього місяця Джолі вже була на червоній доріжці. Вона разом з 19-річною донькою Захарою прибула на премію "Золотий глобус" в елегантних сукнях.

Нещодавно інсайдер розповів, що Бред Пітт хоче налагодити стосунки Енджі через хвилювання за його 21-річного сина Пакса.

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