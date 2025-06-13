Рідкісна зустріч: Джонні Депп і Пенелопа Крус заселфилися разом в іспанському музеї

Карина Тімкова - 13 червня, 16:00

Голлівудські зірки Джонні Депп та Пенелопа Крус, які залишилися в дружніх стосунках після роботи над фільмами "Кокаїн" і "Пірати Карибського моря", показалися в компанії один одного.

Знаменитості відвідали захід у музеї мистецтва королеви Софії в Мадриді. 62-річний Джонні вбрався у жакет в тонку смужку і коричневий капелюх, а 51-річна Пенелопа в чорну футболку з сітки й джинси, прикрашені ремінцем Chanel.

Актори позували для рідкісного спільного селфі на тлі картини. Разом друзі роздивилися й інші художні витвори. Фотографії з події були опубліковані в Instagram.

Джонні Депп та Пенелопа Крус попозували для спільного фото

Кінозірки подарували фанатам свої посмішки

Фото instagram

До речі, минулого року Крус і Депп також засвітилися разом в Іспанії. Загалом у них чимало спільних спогадів.

Джонні Депп та Пенелопа Крус показалися в обіймах у музеї

Ексколеги по зйомках обійнялися для спільного кадру біля картини

Нагадаємо, Джонні 6 років вів судові баталії з ексдружиною Ембер Хьорд. Вона звинувачувала його в домашньому насильстві. А не так давно актора підозрювали у романі з росіянкою. До того ж ТаблоID детально описував, як змінювався Депп протягом кар'єри.

Щодо Пенелопи, то нещодавно вона влаштувала відверті танці та з глибоким декольте показувалася на хіднику. У сексі луках вона також з'являлася в глянці. Як відомо, Крус вже 15 років перебуває у шлюбі з іспанським актором Хав'єром Бардемом.

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