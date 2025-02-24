Дочки Деппа і МакДавелл та невістка Бон Джові: 10 молодих актрис, які впевнено підкорюють Голлівуд

Голлівуд – місце, в котрому важко здобути славу і тим більше, її втримати. А ще важче - посунути з Олімпу вже визнаних зірок і секс-символів. Проте покоління змінюються і молоді актори все ж потроху витісняють "стару гвардію".

ТаблоID збирав добірку кіношних красенів, котрі стають все більш популярними і готові обійти Пітта, Клуні, Ді Капріо та інших. А що ж там з актрисами, які вже змагаються за перші ролі із давно відомими і досвідченими колегами?

Дженна Ортега

22-річна актриса Дженна Ортега стала найбільш відома завдяки головній ролі у серіалі "Венздей". Несподівано героїня Ортеги опинилися всюди: на сувенірній продукції, на вулицях на Геловін і по всьому Інтернету, виконуючи свій танець, що став мемом. Діти обожнюють цю історію, проте в портфоліо фільмів Дженни Ортеги були й інші ролі, включаючи нетривіальні.

Наприклад в "Х" актриса зіграла візажистку порноакторки, а потім й сама приміряла на себе цю пікантну роль.

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Ця дівчина - одна з найвідоміших молодих актрис сучасності Фото з Instagram

У творчому здобутку Дженни Ортеги й серіал про психопата "Ти", і класика "Крик". Вірогідно, що тепер роль дівчинки у телешоу "Венздей" накладає на актрису певні рамки, проте є надія, що вона продовжить демонструвати свій широкий акторський діапазон і не застрягне в амплуа похмурої школярки.

Особисте життя Дженна Ортега оберігає за сімома замками.

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой – 28-річна американська актриса і яскрава представниця молодого Голлівуду.

Проривною роллю Ані став психологічний фільм жахів "Відьма" Роберта Еґґерса, в котрому вона зіграла пуританку, яку мучать надприродні сили. Далі був "Спліт" і його сиквел.

Аня названа найкрасивішою жінкою у світі Фото з Instagram

Тейлор-Джой грала в серіалі "Гострі картузи", а її роль в "Ферзевий гамбіт" від Netflix принесла актрисі велику популярність, а також "Золотий глобус", премію Гільдії кіноакторів і номінацію на прайм-тайм премію "Еммі".

Саме відтоді Аню можна зустріти все частіше на великих екранах. "Минулої ночі у Сохо", "Варяг" і "Меню" були схвалені критиками, хоч нещодавній "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" не надто добре зібрав у прокаті і був неоднозначно оцінений. Також Аня грала у новому "Дюна 2".

У 2022 році Аня Тейлор-Джой таємно одружилася з музикантом Малькольмом Макреєм, а їхнє весілля було схоже на готичну казку.

А ще пара з'їла анатомічно правильні серця-торти Фото з Instagram

Лілі-Роуз Депп

25-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп не так давно в кіногалузі, проте піднімається вгору дуже швидко.

Дебютувала Депп у фільмі "Бивень", коли навчалася в школі. Пізніше Лілі-Роуз продовжила брати участь у незалежних, переважно французьких проєктах, серед яких "Танцівниця", "Планетарій" і "Вірний чоловік".

У 2019 році Депп отримала свою першу головну роль в мейнстрімній картині "Король" і попрацювала з Тімоті Шаламе і Робертом Паттінсоном. В фільмі Лілі-Роуз зіграла дружину англійського короля Генріха V Катерину Валуа.

У 2023 році вона з'явилася в неоднозначному серіалі "Ідол", котрий створив співак The Weeknd. Хоча шоу закрутилося у вихорі суперечок і не надто позитивних відгуків, гра Депп стала однією з найяскравіших.

Акторську гру Лілі-Роуз схвалюють критики Фото з Instagram

А нещодавно актриса і модель зіграла одержиму в фільмі жахів "Носферату" Роберта Еґґерса, за мотивами книги Брема Стокера "Дракула".

Лілі-Роуз Депп зустрічалася з ще одним представником молодого Голлівуду - Тімоті Шаламе. А зараз 25-річна актриса знаходиться в стосунках зі співачкою Даніель Бальбуена (Псевдонім – 070 Shake).

Депп зі своєю коханою Фото з Instagram

Маргарет Квеллі

Сара Маргарет Квеллі – 30-річна американська акторка і дочка актриси Енді МакДавелл. Дебютувала Маргарет у кіно у драматичному фільмі "Пало-Альто", а пізніше здобула визнання завдяки ролі другого плану в серіалі HBO "Залишені".

Квеллі можна зустріти в "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно і відеогрі "Death Stranding". Вона отримала схвальні відгуки та номінації на премію "Еммі" за роль Енн Рейнкінг у біографічному мінісеріалі "Фоссі/Вердон" та головну роль у драматичному мінісеріалі Netflix "Покоївка".

Маргарет Квеллі - балерина у минулому Фото @bigtonewhippinwork

З того часу Квеллі знялася у двох фільмах Йоргоса Лантімоса - "Бідолашні створіння" та "Види доброти", а також отримала номінацію на премію "Золотий глобус" за роль у фільмі жахів у стилі боді-хорор "Субстанція" в дуеті з Демі Мур.

У 2023 році Маргарет Квеллі і музичний продюсер Джек Антонофф одружилися.

До речі, співачка Лана Дель Рей - близька подруга пари, а чоловік Маргарет продюсує уже котрий поспіль її альбом Фото з Instagram

Мія Гот

Британка Міа Гот була моделлю, поки не дебютувала у фільмі Ларса фон Трієра "Німфоманка: Том 2". Типажна Мія зацікавила режисерів і вже скоро почала отримувати все більше ролей в авторських проєктах.

31-річна актриса зіграла в "Ліки від щастя", "Суспірія" Луки Гуаданьїно, а от справжню популярність отримала завдяки горрор трилогії "Х", "Перл" і "МаХХХін", зігравши у кожному з них головну роль.

Мію Гот називають королевою крику Фото Amy Harrity

Під час зйомок в "Німфоманка: Том 2" Гот познайомилася зі скандальним актором Шая Лабафом. Пара одружилася в Лас Вегасі у 2016, а вже у 2018 розлучилися. Їх стосунки не раз називали токсичними. Відомо, що Лабаф схильний до спалахів агресії, довго страждав на алкоголізм та проходив лікування від залежностей. Його колишня дівчина, співачка FKA Twigs, й досі судиться з ним через те, що Лабаф застосовував до неї сексуальне, психологічне і фізичне насильство.

У 2020 році Мія Гот і Шая Лабаф возз'єдналися і у них народилася донька Ізабель.

Сідні Свіні

Сідні Свіні – 27-річна американська акторка, котра вперше привернула до себе увагу у 2018 році завдяки появі в телесеріалах "Все відстій!", "Розповідь служниці», а також "Гострі предмети". Наступного року вона знялася у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

Ширше визнання Свіні здобула завдяки ролям у драматичному серіалі HBO "Ейфорія" та першому сезоні серіалу-антології "Білий лотос", який приніс їй номінації на дві "Еммі".

Сідні Свіні має в арсеналі кілька серіалів-хітів Фото з Instagram

У 2023 році Сідні зіграла у драматичному фільмі "Реальність" і зіграла головну роль у комерційно успішній романтичній комедії "Хто завгодно, крім тебе". У 2024 році знялася в супергеройському фільмі "Мадам Павутина", а також зіграла головну роль у фільмі жахів "Непорочна".

Красуня актриса з 2023 заручена з кінопродюсером Джонатаном Давіно.

Міллі Боббі Браун

Міллі Боббі Браун - британська акторка, яка здобула світову популярність завдяки ролі Одинадцять у серіалі "Дивні дива" від Netflix. Роль дівчинки з телекінетичними здібностями принесла їй дві номінації на премію "Еммі".

Також вона отримала нагороду Гільдії кіноакторів за видатну жіночу роль у драматичному серіалі разом зі своїми колегами-зірками, а також 43-ю премію "Сатурн" за найкращу роль молодої актриси в телевізійному серіалі.

Одинадцять давно вже виросла Фото @katiemccurdy_

21-річна акторка почала свій акторський шлях ще до "Дивні дива". Міллі можна побачити у ролі Аліси у фентезійному серіалі "Одного разу в країні чудес", триллері "Зловмисники" і "Морська поліція".

Браун дебютувала в повнометражному кіно в сиквелі "Ґодзілла ІІ: Король монстрів", "Таємниці Еноли Холмс", а також "Діва проти біди". А вже скоро Міллі Боббі Браун зʼявиться в постапокаліптичній картині "Електричний штат" в головній ролі.

У 2024 році актриса одружилася з Джейкобом Бонджові, сином музиканта Джона Бон Джові.

Меган Фегі

34-річна зірка “Білий лотос” Меган Фегі дебютувала в кіно у серіалі “Пліткарка”. Але саме роль Саттон Брейді у фільмі “Жирний шрифт” принесла Меган славу. Вона грала свою культову героїню протягом п'яти сезонів з 2017 по 2021 рік.

Спочатку актриса пройшла прослуховування на роль у першому сезоні “Білий лотос”, але лише у другому сезоні її затвердили на роль Дафни Салліван.

У 2024 році Меган зіграла роль Меррітта Монако у фільмі “Ідеальна пара” від Netflix, який отримав схвальні відгуки критиків.

"Білий лотос" приніс Меган ще більше славу Фото @eliastahan

34-річна Фегі також грала невеликі ролі в таких серіалах, як "Хороша дружина", "Закон і порядок" і "Підрозділ спеціальних операцій".

Особисте життя Меган Фегі знаходиться в центрі уваги, бо у 2023 році вона і Лео Вудолл, виконавці головних ролей у "Білому лотосі", підтвердили свої стосунки, а вже сьогодні зʼявляються разом на червоних доріжках разом.

Флоренс Пʼю

Флоренс П'ю – 29-річна англійська акторка, котра "вистрілила" своєю головною роллю у горрорі "Сонцестояння".

До цього Флоренс грала у "Маленькі жінки", екранізації однойменної книги, разом з Тімоті Шаламе і іншими зірковими молодими акторами.

П'ю дебютувала в кіно у фільмі "Падіння". Далі були "Леді Макбет", "Король поза законом", "Зловмисник" та міні-серіалі AMC "Маленька барабанщиця".

Завдяки "Сонцестоянню" Флоренс довго була королевою TikTok трендів Фото@hairbyadir

У 2018 році була номінована на премію BAFTA EE Rising Star Award. У 2020 році була номінована на премію "Оскар" і кінопремію BAFTA за найкращу жіночу роль другого плану за роль Емі Марч у фільмі "Маленькі жінки".

А нещодавно Пʼю з'явилася у сиквелі "Дюна".

Про амурне життя Флоренс П'ю відомо небагато. Минулоріч актриса ще начебто зустрічалася із зіркою "Гострі картузи" Фінном Коулом.

Дейзі Едгар-Джонс

Дейзі Джессіка Едгар-Джонс - англійська акторка. Почала свою кар'єру з телесеріалів "Холодні ноги" та "Війна світів". Дейзі здобула визнання завдяки головній ролі в міні-серіалі "Нормальні люди" в дуеті з Полом Мескалем, за яку була номінована на премію Британської телевізійної академії та премію "Золотий глобус".

Фанати кіношної пари з "Нормальні люди" навіть заважали акторам будувати стосунки Фото з Instagram

У 2022 році 26-річна Едгар-Джонс зіграла у горрорі "Фреш", фільмі-містерії "Де співають раки" та кримінальному мінісеріалі "Під прапором небес".

Хоч хімія між Дейзі Едгар-Джонс і Полом Мескалем запамʼяталася глядачам, у реальному житті актриса зустрічається з фотографом Беном Сідом.