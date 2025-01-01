Наречена Роналду у новорічну ніч замилувала обіймами з ним на тлі феєрверків
Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, блогерка Джорджина Родрігес, показала, як минула їхня новорічна ніч.
В Instagram 30-річна кралечка у білому максі зафіксувала обійми з коханим на тлі феєрверку у Дубаї.
"За 2025-ий рік, сповнений світла, любові та здоров'я для всіх", - підписала фото Родрігес.
Нагадаємо, Роналду та Родрігес заручилися в 2018-му році.
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