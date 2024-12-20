Наречена Роналду в хутрі та на леопардових шпильках посвітила формами на тлі лакшері-шафи

фото з Instagram

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес в хутрі й міні наробила лакшері фото.

30-річна кралечка попозувала коло шафи з люксовими торбинками і посвітила апетитними стегнами.

Родрігес із Chanel Flap Bag, вартість якої може дорівнює близько $10200, і у трендовому леопарді

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Ймовірно, квіти кралечка отримала від свого нареченого

Джорджина не відмовляє собі у рівні довжини одягу

Модель любить не тільки коштовні речі, а й смачно попоїсти

І хоча Родрігес любить смачно попоїсти і не економить на це грошей, кралечка і сама на кухні може утерти носа будь-кому. Раніше вона показувала, як приготувати "найкращу тортилью у світі".