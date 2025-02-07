Порнозірка Джозефін Джексон в куценьких шортах показала, чим можна займатися у пральні

Українська акторка дорослого кіно Джозефін Джексон вміє повеселити своїх підписників.

Пишногруда порнозірка опублікувала в Instagram спокусливі кадри з пральні. Дівчина постала перед камерою в коротких синіх шортах та білому топі, який грайливо задирався.

30-річна Джозефін позувала на підлозі та випинала сідниці на фоні пральних машин.

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Коли пральня стає ідеальним місцем для фотосесії

Посвітила ніжками

Вона також взяла із собою снеки, які добре вписались у яскраву фотосесію. На деяких знімках можна було розглянути її пірсинг язика.

Зірка поласувала смачним під час зйомок

Джозефін розбурхала уяву фанатів

"Хто сказав що в пральні тільки перуть одяг", - поцікавилась зірка у підписників.

Тепер у цю пральню великі черги

Джексон задумалась, при якій температурі краще прати?

Гаряча локшина для гарячих фото





Зазначимо, що минулого місяця Джексон відпочивала на балійському пляжі, де назнімала гарячого контенту для фанатів. Вона також розповіла, як отримала кошти на красиву відпустку.

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID писав про суворе виховання Джозефін та її перші проби для еротичних фільмів.