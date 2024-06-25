Джулія Фокс із короткою зачіскою епатувала образом презерватива. Відео
Королева епатажних луків, модель та актриса Джулія Фокс продовжує експеременти з одягом. Поступово вона перейшла від просто відвертого вбрання до чудернацьких костюмів.
Вкотре в одному з таких вона постала днями для свого Instagram. Цього разу Фокс перевтілилася у презерватив.
Модель показалася в "упаковці" із написом French Kiss (французький поцілунок), а по всьому її тілу виднілися сліди червоної помади. До речі, для такого перевтілення Фокс кардинально змінила зачіску.
До речі, Джулія хоч і експлуатує тему сексуальності у своєму стилі, її особисте життя є куди більш скромним. Раніше вона зізналася, що не мала сексу понад 2 роки.
Нагадаємо, Фокс знана не лише нетривіальними виходами в світ, але і стосунками з одіозним репером Каньє Вестом. Щоправда впродовж їхньої короткотривалої інтрижки, зі слів самої жінки, інтиму в них не було. Але було місце дивакуватим вчинкам зі сторони музиканта.