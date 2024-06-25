Джулія Фокс із короткою зачіскою епатувала образом презерватива. Відео

Тетяна Сухачова 25 червня, 17:00

Королева епатажних луків, модель та актриса Джулія Фокс продовжує експеременти з одягом. Поступово вона перейшла від просто відвертого вбрання до чудернацьких костюмів.

Вкотре в одному з таких вона постала днями для свого Instagram. Цього разу Фокс перевтілилася у презерватив.

Модель показалася в "упаковці" із написом French Kiss (французький поцілунок), а по всьому її тілу виднілися сліди червоної помади. До речі, для такого перевтілення Фокс кардинально змінила зачіску.

Джулія Фокс і мінісукні

Сукню у стилі упаковки з презервативу ми ще в Джулії не бачили

скрін з відео

Джулія Фокс із короткою зачіскою

Здається, сама модель результатом задоволена

скрін з відео
Джулія Фокс у дивному вбранні

Фокс б'є черговий (власний) рекорд епатажності

скрін з instagram

До речі, Джулія хоч і експлуатує тему сексуальності у своєму стилі, її особисте життя є куди більш скромним. Раніше вона зізналася, що не мала сексу понад 2 роки.

Нагадаємо, Фокс знана не лише нетривіальними виходами в світ, але і стосунками з одіозним репером Каньє Вестом. Щоправда впродовж їхньої короткотривалої інтрижки, зі слів самої жінки, інтиму в них не було. Але було місце дивакуватим вчинкам зі сторони музиканта.

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