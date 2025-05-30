Ексдружина DziDzio розказала, чи народжуватиме разом із коханим та яке прізвище візьме після шлюбу

Колишня дружина та колега співака Михайла Хоми (DziDzio), Ярослава Хома (Slavia), розказала, як готується до пологів.

В інтерв’ю kp.ua SLAVIA також розповіла, як її коханий Андрій Павлюк зробив їй пропозицію у "Дії" та чи братиме вона його прізвище.

Ярослава зазначила, що отримала першу офіційну пропозицію від чоловіка.

"Зранку 28-го, щойно прокинувшись, побачила сповіщення в "Дії", де Андрій пропонує одружитися. Навіть не думала, що так зрадію. Бо все у нас давно вже ясно: ми живемо разом, маємо спільний побут, все під нас двох облаштували. А найголовніше – чекаємо дитинку. Але я так тішилась! Дійсно відчула, наче в мене свято. Це дуже приємні відчуття", - поділилася вона.

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Ярослава та її обранець

Slavia також розповіла, як відбувалася пропозиція руки і серця.

"На коліно Андрій не ставав. Запропонував, щоб я сама собі обрала каблучку, яка мені сподобається. Але мені не хочеться мати просто чергову каблучку. Якщо знайду таку, яку хочу, тоді так. Хочеться мати щось символічне. Я люблю, щоб речі викликали якісь певні емоції, спогади.

А взагалі для мене це неважливо. Найважливіше - це емоції. Справді, такою радісною і щасливою себе не пам’ятаю. А мені є з чим порівняти, бо це вже другий шлюб. Важливо, що я відчуваю єднання, наповнення, що ми з чоловіком дуже цінуємо наші стосунки. Ніяка матеріальна річ цього не замінить", - зазначила майбутня мама.

Зірка відповіла, чи планує брати прізвище чоловіка:

"Вирішила взяти подвійне – Притула-Павлюк. Притула – це моє дівоче прізвище. Хочеться залишити і прізвище свого роду, це прізвище мені близьке, і чоловіка не образити".

За словами співачки, вона активно готується до пологів.

"Були в пологовому, дивилися палату, нам пропонували різні варіанти, бо в нас будуть партнерські пологи. І чоловік буде зі мною кілька днів в пологовому. Зібрані вже деякі речі, придбали коляску. Взагалі зараз стільки різних девайсів і для матусі, і для дитини, що просто голова йде обертом. Навіть не знаєш, чи будуть вони тобі потрібні. А робити вдома склад дитячих речей не хочеться. Я не люблю такого. Несвідоме споживання точно не про мене.

Дитячої кімнати ми не облаштовували, бо у нас зараз маленька квартирка. Коли ми її купували, Андрій зі мною радився, що я хочу, і я просила купувати маленьку. Ми, мандруючи, дуже любимо зупинятися в готелях і любимо такі компактні форми", - пояснила вона.

Нагадаємо, Ярослава та Андрій познайомилися, коли співачка ще була одружена з DziDzio.

Виконавиця пояснювала, чому в них із ексчоловіком не було дітей.