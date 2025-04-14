Slavia зізналася, чому в них із DziDzio не було дітей

Співачка Ярослава Хома (Slavia), яка скоро вперше стала мамою, пояснила, чому за багато років спільного життя з Михайлом Хомою (DziDzio) їй не вдалося здійснити цю свою мрію.

Артистка поговорила про це з УНІАН.

"Чому не було дітей? Це філософське питання. Напевно, ми зустрілися для іншого. Думаю, ми зустрілися для того, щоб пройти найскладніші часи становлення разом, і бути найкращою на той час підтримкою і вчителями одне для одного. У нашому суспільстві існує думка, що спочатку потрібно здобути вищу освіту, потім розвивати кар'єру, заробити на будинок, машину... У нас так і сталося, спершу ми разом вчилися, потім створили гурт "Друзі", в якому працювали разом із Михайлом, а потім почався гурт "DZIDZIO"", - пригадала Ярослава.

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Михайло та Ярослава були разом близько 20 років

"Тоді у Михайла зовсім не було часу думати про дітей, він говорив, що я одна не впораюся, і я звикла до цієї думки. До речі, ніколи не пила протизаплідні, я взагалі пігулок майже не п'ю, тільки в критичних ситуаціях. Намагаюся терпіти біль до останнього", - поділилася вона.

Нагадаємо, Михайло розповідав, коли усвідомив, що їм із Ярославою потрібно розлучитися. Іще артист розказував, як вони з ексдружиною вчинили з майном, яке нажили під час шлюбу.

Як відомо, батько майбутнього малюка Slavia - її нинішній коханий, бізнесмен Андрій Павлюк. Співачка розсекретила, як вони познайомилися.