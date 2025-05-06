"Змогла побороти страх": вагітна Slavia з оголеним животом оповилася пітоном для незвичної фотозйомки

У багатьох жінок при надії виникає бажання влаштувати фотосесію на згадку про цей чарівний період. У якості реквізиту часто виступають іграшки, крихітні дитячі одежинки тощо. Але інакше вирішила вчинити співачка Slavia (Ярослава Хома).

Колишня дружина співака Михайла Хоми (DziDzio), яка чекає на первістка від свого нинішнього коханого, попозувала з пітоном.

Фотосетом Ярослава поділилася у Instagram.

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Партнером Ярослави по фотозйомці став пітон

"Радію, що після довгих вагань я таки змогла побороти страх і подружитися з цим ласкавим, красивим пітончиком. Наприкінці зйомки не хотілося відпускати його з рук. Це був перший досвід спілкування з плазунами. Відтепер я люблю змій", - повідомила вона.

Вагітна артистка потоваришувала з плазуном

Цікаво, чи передасться й дитинці любов Slavia до змій

Первісток Хоми з'явиться на світ уже за декілька тижнів

Нагадаємо, в коханого співачки, бізнесмена Андрія Павлюка вже є син від попереднього шлюбу. Slavia розказувала, де познайомилася з батьком свого майбутнього ималюка і чому ще не вийшла за нього заміж. Також артистка пояснила, чому дітей так і не з'явилося в її багаторічному шлюбі з DziDzio.