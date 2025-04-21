"Відчула себе зайвою": Slavia розказала, який вчинок DziDzio став крапкою в їхніх стосунках

Співачка Slavia (Ярослава Хома) пригадала, коли усвідомила, що її багаторічному шлюбу з лідером гурту DziDzio Михайлом Хомою настав кінець.

А ще артистка, котра зараз чекає на первістка від бізнесмена Андрія Павлюка, розсекретила, що залицятися він до неї почав іще тоді, коли вона була заміжня.

Про це Ярослава розповіла "Слава +".

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Як наголосила жінка, вона пишається їхнім із Хомою спільним минулим, ні про що не шкодує та вважає, що все, що між ними відбувалося, було "вчасно і правильно". І в той момент, коли їхній шлюб розпався, вона вже була "налаштована вже на інше життя", та і Михайло помічав, які букети з'являються в його дружини.

Ярослава та Михайло були разом ще з підліткового віку

Зі слів Ярослави, чоловік став віддалятися від неї після початку проєкту DziDzio, коли вони перестали працювати разом. А переламний момент відбувся під час зйомок комедії "DZIDZIO Перший Раз" 2018-го року.

"Я залишилася в Києві, а він поїхав до Львова, знімав, і ми не бачились місяць. І до мене подружка приїжджає - вони займалися сувеніркою, були в команді Дзідзя - і вони приїжджають DziDzioбусом і кажуть: "Славуся, сідай, бо ми сьогодні їдем на Львів, забираєм тут акторів, які грали в фільмі, ми будем завтра вже фінішувати, ти ж мусиш привітати чоловіка з завершенням зйомок, мусиш його підтримати". Я в останній момент зібралася, поїхала туди", - розповіла Slavia.

"Я приїжджаю до Львова і тут така реакція типу: "Чого ти приїхала? В мене тут проблеми, в мене тут команда, мені треба вирішувати, треба з тими говорити, треба з тими говорити..." Я розумію, що таке все життя, це постійно якийсь напряг, від події до події, від концерту до концерту, і я себе відчуваю чужою. І він мені каже: "Як ти прийдеш на корпоратив на честь завершення, це буде жирна крапка"", - пригадала вона.

Для Ярослави така зустріч стала дуже неприємною несподіванкою.

"Я відчула себе зайвою. І тоді я собі цю жирну крапку в голові поставила. Я зрозуміла, що ні, я так точно не хочу, коли чоловік не радий, що я приїхала. Він весь в проблемах. Проблеми, які йому треба вирішити - на першому місці в нього стоять, і він не радіє. Думаю, невже я не заслуговую, щоби чоловік мене обійняв і сказав "Дякую, що ти приїхала, ти моя опора, ти моя підтримка"? Я таке хотіла", - поділилася вона.

На корпоратив до чоловіка співачка тоді так і не пішла.

"Я гортала сторіс тих акторів, як вони бавляться, тусуються, тихо собі плакала в жменьку", - зізналася вона.

Поки Михайло святкував завершення зйомок із командою, його дружина плакала на самоті...

Зі слів Ярослави, насправді таких випадків, коли Михайло виступав проти її присутності на якихось івентах, було чимало. Тож увага, якою її оточив Андрій, із яким вони познайомилися під час навчання в кіношколі, дуже вигідно відрізнялася від ставлення чоловіка.

Павлюк завойовував артистку квітами та подарунками. Хома спершу була насторожена, мовляв, не розуміла, що той хоче від "заміжньої жіночки", але зрештою розтанула.

До речі, під час розлучення Ярослава не стала марнувати час на повернення дівочого прізвища, позаяк розуміла, що вийде заміж знову і вже тоді візьме прізвище нового чоловіка.

Побратися з Андрієм вони планують встигнути до народження дитини. Зараз Ярослава перебуває на 8-му місяці. Вона припустила, що вони з коханим просто розпишуться в "Дії".

Андрій теж уже був одружений та має від першого шлюбу 12-річного сина Кадр із кліпу "Дівка з перцем"

Цікаво, що годувальником у їхній родини та інвестором творчості коханої є Павлюк. По-перше, під час повномасштабної війни більшість концертів Slavia є благодійними. По-друге, вона вважає, що саме так і є правильно.

"Я вважаю, що чоловік має закривати всі потреби жінки. В мене абсолютно не таке мислення типу 50/50, ні. Я вважаю, що чоловік має працювати, він не має сидіти вдома, він має заробляти", - наголосила Хома.

На думку Ярослави, якщо у жінки теж є заробіток, то вона має витрачати його на себе, хіба що за бажання купувати якісь продукти додому, подарунки коханому тощо.

Нагадаємо, Михайло Хома при розлученні віддав Ярославі все нажите під час шлюбу майно, зокрема квартиру на 150 квадратів. Як пояснював артист, він "вчинив так, як повинен був вчинити чоловік"