51-річна ексдружина Кличка в топі та лосинах хаотично порухала тілом у танці водоростей. Фото

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія Єгорова, яка багато років живе у Гамбурзі, продовжує вивчати своє тіло та різні практики для нього та душі.

У своєму Instagram мама трьох дорослих дітей продемонструвала нову вправу, яка допомагає їй відновити енергію, позбавитися від напруги та повернутися до себе.

Спочатку була зарядка і звичайні вправи

Ця вправа називається "водорості". Її сенс полягає в тому, щоб відпустити своє тіло і дозволити йому рухатися так, як ніби воно і є водоростями під водою.

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А потім модель почала хаотично і плавно рухатися, уявляючи себе водоростями

"Люблю цю вправу, коли я відчуваю, що застрягла, це допомагає відновити рух енергії знову. "Водорості" походять від соматичного руху: м'якого, інтуїтивного, текучого. Нехай твоє тіло струменіє, як водорості під водою - щоб зняти напругу, пробудити креативність, повернутися до себе", - написала Наталія.

Відпустіть своє тіло, дозвольте йому ніби текти

Єгорова розслабила тіло і дала йому свободу рухів

Як відомо, Наталія полюбляє духовні практики, релакс і йогу

До речі, життя Наталії Єгорової наповнене не лише спортом і духовними практиками. Вона також доволі часто відвідує світські заходи у Німеччині. Нещодавно жінка вигулювала діловий лук на вечірці у Гамбурзі. А перед цим світила голими плечима на модному заході у Кельні.