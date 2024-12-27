Ексдружина Кличка та їхні троє дітей у "бридких" светрах показалися разом на рідкісному фото

Колишня перша леді Києва Наталія Єгорова привітала з Різдвом свою аудиторію в Instagram, поділившись фото та відео з домашнього святкування.

На одній зі світлин із нею позують троє дітей від Віталія Кличка: 24-річний Єгор-Даніель, 22-річна Єлизавета-Вікторія і 19-річний Максим-Олександр. Сімейка для фото вбралася в тематичні светри.

Ліза, Максим (він найвищий із нащадків Кличка та Єгорової) й Єгор зустріли Різдво з мамою в Німеччині

"Щасливого Різдва! Як жінка і як мама я вкладаю своє серце в створення магії святкової пори. Теплота, блиск, традиції (моя традиція щороку - це бридкі різдвяні светри) - це все про те, щоби оживити дім радістю. А коли мої дорослі діти приїздять додому, вони додають особливої енергетики, яка все це довершує", - написала 50-річна Наталія.

Як відомо, Єгор-Даніель, якого Кличко колись збирався відрядити в українську армію, в грудні закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук.

Нагадаємо, навесні Ліза з Максимом збурили мережу своєю вечіркою в Гамбурзі.