"Нервовим мамам не рекомендується": ексдружина Кличка похвалилася дебютом сина в збірній України з баскетболу
24-го лютого збірна України з баскетболу перемогла Португалію у відборі на Євробаскет-2025. Цей матч, який завершився з рахунком 88:60, став дебютним для кількох гравців, зокрема для Максима Кличка, сина мера Києва Віталія Кличка та його ексдружини Наталії Єгорової.
Як вона уболівала за свого хлопчика, жінка показала у своїх Insta-сторіс.
"Материнське серце калатає від гордості та радості, коли вона бачить, як її син, номер 16 слідує за своїми мріями", - написала 50-річна Наталія.
"Попередження: дивитися гру твоєї дитини нервовим мамам не рекомендується. Побічні ефекти можуть включати в себе надмірне вболівання, прискорене серцебиття та неконтрольовані підскоки! Я так пишаюся!", - зізналася вона.
Єгорова привітала 19-річного Максима та збірну з перемогою.
"Будь і далі сильним, мій молодший - бажаю тобі успіху на майданчику", - побажала вона.
Як відомо, Максим Кличко живе та навчається в Америці. На Різдво він і його старші брат із сестрою, Єгор і Ліза приїздили до мами в Німеччину.
Нагадаємо, з нагоди 53-річчя Віталія Кличка ТаблоID розповідав найцікавіші факти з його біографії, як спортивної так і особистої.
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