"Нервовим мамам не рекомендується": ексдружина Кличка похвалилася дебютом сина в збірній України з баскетболу

Наталія Єгорова - колишня дружина та мати трьох дітей Віталія Кличка Скріни з Instagram Єгорової

24-го лютого збірна України з баскетболу перемогла Португалію у відборі на Євробаскет-2025. Цей матч, який завершився з рахунком 88:60, став дебютним для кількох гравців, зокрема для Максима Кличка, сина мера Києва Віталія Кличка та його ексдружини Наталії Єгорової.

Як вона уболівала за свого хлопчика, жінка показала у своїх Insta-сторіс.

"Материнське серце калатає від гордості та радості, коли вона бачить, як її син, номер 16 слідує за своїми мріями", - написала 50-річна Наталія.

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Максим Кличко зіграв свій перший матч за збірну України Фото з Instagram збірної України з баскетболу

"Попередження: дивитися гру твоєї дитини нервовим мамам не рекомендується. Побічні ефекти можуть включати в себе надмірне вболівання, прискорене серцебиття та неконтрольовані підскоки! Я так пишаюся!", - зізналася вона.

Наталія вболівала за сина дистанційно, але дуже палко

Єгорова привітала 19-річного Максима та збірну з перемогою.

"Будь і далі сильним, мій молодший - бажаю тобі успіху на майданчику", - побажала вона.

Кличко-молодший із товаришами по збірній розгромили португальців, але не змогли вийти на чемпіонат Європи 2025-го року

Як відомо, Максим Кличко живе та навчається в Америці. На Різдво він і його старші брат із сестрою, Єгор і Ліза приїздили до мами в Німеччину.

Нагадаємо, з нагоди 53-річчя Віталія Кличка ТаблоID розповідав найцікавіші факти з його біографії, як спортивної так і особистої.



