Ексдружина Кличка у діловому стилі з бантом відвідала вечірку в Німеччині. Фото

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова відвідала культурний захід у Гамбурзі, присвячений Міжнародному жіночому дню.

На гала-вечорі німецькі інфлюєнсери та громадські діячі зібралися, щоб вшанувати жінок, їхню силу і творчу діяльність.

Для цієї події 51-річна Наталія вбралася в елегантний костюм, що складався з чорних штанів, приталеного піджака в тон і білої сорочки. Також модель зав'язала шовковий шарф у вигляді банта.

Аутфіт завершував чорний клатч Фото Instagram

"Вечір був наповнений не лише надихаючими розмовами, але й теплою атмосферою", — розповіла екскохана Кличка.

Минулого місяця Наталія в стильному луці побувала на світському заході в Кельні, де зустрілася з відомими акторами.

Нагадаємо, Єгорова має трьох дітей від Віталія Кличка: 24-річного Єгора-Даніеля, 22-річну Єлизавету-Вікторію і 19-річного Максима-Олександра, який нещодавно дебютував у збірній України з баскетболу. До речі, молодший син колишнього подружжя також розповів про своє ставлення до порівнянь зі своїм зірковим батьком.

Хоча нащадки Наталії живуть у різних країнах через навчання, вона любить збирати їх разом для сімейних святкувань.