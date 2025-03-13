Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Ексдружина Кличка у діловому стилі з бантом відвідала вечірку в Німеччині. Фото

Карина Тімкова - 13 березня, 15:00

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова відвідала культурний захід у Гамбурзі, присвячений Міжнародному жіночому дню.

На гала-вечорі німецькі інфлюєнсери та громадські діячі зібралися, щоб вшанувати жінок, їхню силу і творчу діяльність.

Для цієї події 51-річна Наталія вбралася в елегантний костюм, що складався з чорних штанів, приталеного піджака в тон і білої сорочки. Також модель зав'язала шовковий шарф у вигляді банта.

Ексдружина Кличка у стильному костюмі попозувала на вечірці

Аутфіт завершував чорний клатч

Фото Instagram

"Вечір був наповнений не лише надихаючими розмовами, але й теплою атмосферою", — розповіла екскохана Кличка.

Наталія Єгорова в елегантному костюмі з'явилася на вечірці
Колишня перша леді Києва іноді ділиться секретними омолоджувальними засобами, які робить власноруч
Фото mecgyver.de і hamburg_prominent

Минулого місяця Наталія в стильному луці побувала на світському заході в Кельні, де зустрілася з відомими акторами.

Нагадаємо, Єгорова має трьох дітей від Віталія Кличка: 24-річного Єгора-Даніеля, 22-річну Єлизавету-Вікторію і 19-річного Максима-Олександра, який нещодавно дебютував у збірній України з баскетболу. До речі, молодший син колишнього подружжя також розповів про своє ставлення до порівнянь зі своїм зірковим батьком.

Хоча нащадки Наталії живуть у різних країнах через навчання, вона любить збирати їх разом для сімейних святкувань.

Читайте також:

Вітер у волоссі та хиже бікіні: ексдружина Кличка показала свої сицилійські канікули

Ексдружина Кличка в затишному луці показалася з сином в різдвяному Лондоні

Ексдружина Кличка у самих рушниках показалася у спа і повчила, як відпочивати

Єгорова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів