Ексдружина Кличка у червоно-чорному луці оголила плечі на модній вечірці в Кельні

Наталія любить зʼявлятись на публіці з ніжним макіяжем, або взагалі без косметики Фото Instagram

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова, відвідала світський захід Lambertz Monday Night 2025, що відбувся в Кельні, Німеччина.

Вечір об’єднав музику, моду та яскраві зустрічі з акторами, спортсменами й митцями. Відповідними фотографіями Наталія поділилась у себе в Instagram.

Для події вона обрала ефектний образ — червону сорочку з відкритими плечима у поєднанні зі штанами в тон. Доповнили стильний лук чорна краватка та клатч.

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Єгорова любить носити стильні образи, що вигідно підкреслюють її фігуру

Модель знайшла нових друзів

"Надзвичайна ніч у Кельні! Атмосфера була чистою магією — музика, мода й неймовірні розмови, що поєдналися в одне незабутнє враження", — поділилася модель.

Єгорова показала, як пройшов вечір гламуру у Кельні

Єгорова зазначила, що мала нагоду поспілкуватися з відомими особистостями та провести чудовий вечір у колі друзів.

Як відомо, Наталія має трьох дітей від Віталія Кличка: 24-річного Єгора-Даніеля, 22-річну Єлизавету-Вікторію і 19-річного Максима-Олександра. Нещодавно вони разом із мамою показали затишні сімейні святкування.