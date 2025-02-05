Ексдружина Кличка у червоно-чорному луці оголила плечі на модній вечірці в Кельні
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова, відвідала світський захід Lambertz Monday Night 2025, що відбувся в Кельні, Німеччина.
Вечір об’єднав музику, моду та яскраві зустрічі з акторами, спортсменами й митцями. Відповідними фотографіями Наталія поділилась у себе в Instagram.
Для події вона обрала ефектний образ — червону сорочку з відкритими плечима у поєднанні зі штанами в тон. Доповнили стильний лук чорна краватка та клатч.
"Надзвичайна ніч у Кельні! Атмосфера була чистою магією — музика, мода й неймовірні розмови, що поєдналися в одне незабутнє враження", — поділилася модель.
Єгорова зазначила, що мала нагоду поспілкуватися з відомими особистостями та провести чудовий вечір у колі друзів.
Як відомо, Наталія має трьох дітей від Віталія Кличка: 24-річного Єгора-Даніеля, 22-річну Єлизавету-Вікторію і 19-річного Максима-Олександра. Нещодавно вони разом із мамою показали затишні сімейні святкування.
Ексдружина Кличка у традиційній німецькій сукні з хижим принтом відірвалася на Октоберфесті
"Найкращі супутники осені": ексдружина Кличка у твідових мінішортах та замшевій куртці попозувала для стильного відео
Ексдружина Кличка та їхні троє дітей у "бридких" светрах показалися разом на рідкісному фото