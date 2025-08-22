Ексдружина Кличка в розцяцькованій серцями сукні епатувала аутфітом на гламурному заході

Марія Мельник - 22 серпня, 15:45

Колишня перша леді Києва, а нині модель Наталія Єгорова епатувала німецький івент цікавим луком.

На фото Наталія показалася в сукні, з торбинкою та аксесуарами у формі сердець.

Єгорова причепурилася на честь 7-річчя агенції публічних комунікацій.

Єгорова у сукні з серцями

Скільки сердець нарахуєте на фото?


До речі, вартість торбинки Наталії бренду Weat - 195 євро

Наталя полюбляє яскраві та ефектні аутфіти

Нагадаємо, про своє розлучення після 25 років шлюбу Віталій та Наталія Клички оголосили у серпні 2022-го року.

Після розриву шлюбу модель не розкриває подробиці особистого життя, однак інколи ділиться фото з дітьми від Віталія: Єгором, Єлизаветою та Максимом.

А не так давно Єгорова замислилася про нове заміжжя.

