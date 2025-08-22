Ексдружина Кличка в розцяцькованій серцями сукні епатувала аутфітом на гламурному заході
Колишня перша леді Києва, а нині модель Наталія Єгорова епатувала німецький івент цікавим луком.
На фото Наталія показалася в сукні, з торбинкою та аксесуарами у формі сердець.
Єгорова причепурилася на честь 7-річчя агенції публічних комунікацій.
Нагадаємо, про своє розлучення після 25 років шлюбу Віталій та Наталія Клички оголосили у серпні 2022-го року.
Після розриву шлюбу модель не розкриває подробиці особистого життя, однак інколи ділиться фото з дітьми від Віталія: Єгором, Єлизаветою та Максимом.
А не так давно Єгорова замислилася про нове заміжжя.
