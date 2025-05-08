"Знадобиться рятувальна операція": ексдружина Кличка насмішила спробою видертися на дерево. Відео

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія Єгорова потішила підписників кумедним відео.

У своєму Instagram вона показала моменти своєї весняної прогулянки. На ролику видно, як Наталія на тлі водойми стрибає з гілки дерева на іншу.

"Рівень обіймання дерев: Експерт. Думала, що переживу своє дитинство знову та вилізу на дерево. Не знала, що мені знадобиться рятувальна операція, щоб спуститися. Але ж краєвид був чудовий", — підписала вона свою публікацію.

Єгорова з впевненістю намагалася спуститися Кадр з Instagram

Ексдружина Кличка показала свої розваги на природі

Колишня перша леді Києва для відпочину обрала стильний аутфіт: блакитні джинси, біла футболка та кросівки, куртка з принтом і червона сумочка для акценту

Нещодавно Наталія в елегантному костюмі відвідала захід у Гамбурзі, а також зустрілася з німецькими знаменитостями у яскравому червоному луці. Днями модель показувала свої запальні танці. А якось вона розповідала про омолоджувальні засоби, які робить власноруч.

Нагадаємо, від Кличка Єгорова має трьох дітей: 24-річного Єгора-Даніеля, 22-річну Єлизавету-Вікторію і 20-річного Максима-Олександра, який грає у збірній України з баскетболу. Молодший син експодружжя також розповів про своє ставлення до порівнянь із зірковим батьком.

Сини та дочка Наталії мешкають у різних країнах через навчання, але час від часу вони збираються разом для сімейних святкувань.