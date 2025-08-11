Голонога ексдружина Кличка в романтичних воланах та рюшах показала, як радіє любові. Відео
Колишня перша леді Києва, а нині модель Наталія Єгорова босоніж погасала та покружляла на травичці, поділившись цим атмосферним відео в Instagram.
51-річна ексдружина Віталія Кличка була вбрана в легке плаття кольору шампань, прикрашене воланами та рюшами. Вона поміркувала про речі, які дають їй відчуття щастя. Серед них любов та свобода.
"Бігати по траві, сонце на моєму обличчі, вітер у моєму волоссі... Почуваюся такою живою", - зізналася Наталія.
"Іноді щастя - це так просто: почуватися вільною, відчувати, що тебе люблять, почуватися собою", - додала вона.
Цікаво, що в якості музичного супроводу для свого допису Єгорова вибрала романтичну пісню Бруно Марса "Marry You" ("Одружитися з тобою").
Як відомо, про своє розлучення після 25 років шлюбу Віталій та Наталія Клички оголосили в серпні 2022-го року. Декілька місяців по тому жінка оголосила, що повертає собі дівоче прізвище і "розпочинає нову історію". Що відбувається відтоді в її особистому житті, Єгорова воліє приховувати від широкого загалу, зате інколи ділиться фото з дітьми від Віталія: Єгором, Єлизаветою та Максимом.
