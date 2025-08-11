Голонога ексдружина Кличка в романтичних воланах та рюшах показала, як радіє любові. Відео

Марія Ткаченко - 11 серпня, 11:00
Наталія Кличко


Скріни та відео з Instagram Єгорової

Колишня перша леді Києва, а нині модель Наталія Єгорова босоніж погасала та покружляла на травичці, поділившись цим атмосферним відео в Instagram.

51-річна ексдружина Віталія Кличка була вбрана в легке плаття кольору шампань, прикрашене воланами та рюшами. Вона поміркувала про речі, які дають їй відчуття щастя. Серед них любов та свобода.

Наталія Єгорова

Наталія посвітила стрункими оголеними ніжками


"Бігати по траві, сонце на моєму обличчі, вітер у моєму волоссі... Почуваюся такою живою", - зізналася Наталія.

"Іноді щастя - це так просто: почуватися вільною, відчувати, що тебе люблять, почуватися собою", - додала вона.

Колишня дружина Віталія Кличка

Колишня дружина Кличка почувається щасливою та живою

Цікаво, що в якості музичного супроводу для свого допису Єгорова вибрала романтичну пісню Бруно Марса "Marry You" ("Одружитися з тобою").

Як відомо, про своє розлучення після 25 років шлюбу Віталій та Наталія Клички оголосили в серпні 2022-го року. Декілька місяців по тому жінка оголосила, що повертає собі дівоче прізвище і "розпочинає нову історію". Що відбувається відтоді в її особистому житті, Єгорова воліє приховувати від широкого загалу, зате інколи ділиться фото з дітьми від Віталія: Єгором, Єлизаветою та Максимом. 

Наталія Кличко
