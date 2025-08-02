"Час для сміливого кроку": ексдружина Кличка вразила зміною іміджу
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія Єгорова вразила зміною іміджу. Красуня покрасувалася перед дзеркалом з короткою зачіскою.
Кадрами оновленої себе Наталя поділилася в Instagram.
"Іноді просто відчуваєш, що настав час для сміливого кроку. Радикальна зміна стилю, зміна енергетики, новий розділ у моєму житті. Від класичної елегантності до сміливого, грайливого стилю - це та версія себе, яку я хотіла зараз бачити. Чи наважилися б ви повністю змінити образ?" - написала Єгорова.
Нагадаємо, нещодавно Наталя Єгорова у асиметричному міні прогулялася вулицями Гамбурга та повчила, як бути магнетичною й живою.
Крім того, якось Наталя показалася у мереживному пеньюарі та поніжилася на сонечку у купальнику.
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