"Час для сміливого кроку": ексдружина Кличка вразила зміною іміджу

Юлія Леськова - 2 серпня, 11:30
Наталя Єгорова позує для фото
Фото з Instagram Наталі Єгорової

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія Єгорова вразила зміною іміджу. Красуня покрасувалася перед дзеркалом з короткою зачіскою. 

Кадрами оновленої себе Наталя поділилася в Instagram. 

"Іноді просто відчуваєш, що настав час для сміливого кроку. Радикальна зміна стилю, зміна енергетики, новий розділ у моєму житті. Від класичної елегантності до сміливого, грайливого стилю - це та версія себе, яку я хотіла зараз бачити. Чи наважилися б ви повністю змінити образ?" - написала Єгорова. 


Наталя Єгорова показала нову зачіску

Модель покрутилася перед дзеркалом та показала зачіску з усіх сторін 

Наталя Єгорова з новою зачіскою

Наталі захотілося вагомих змін в іміджі

Нагадаємо, нещодавно Наталя Єгорова у асиметричному міні прогулялася вулицями Гамбурга та повчила, як бути магнетичною й живою. 

Крім того, якось Наталя показалася у мереживному пеньюарі та поніжилася на сонечку у купальнику. 

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Наталія Кличко
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