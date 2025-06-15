Горняк у романтичній сукні показала ніжність у жовтих трояндах. Фото

Юлія Леськова - 15 червня, 14:46
Христина Горнях наробила фото у трояндах
Фото planktonova.photo

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та нотаріуска Христина Горняк показала підписникам нові ніжні фото.

Горняк попозувала для літніх фото у невагомій сукні з квітковим принтом на тлі троянд.

"Трішки ніжності в цей недільний день! Зараз в мене дійсно такий дуже ніжний період життя, відчуваю себе саме так, як на фото!" - написала Христина.


Христина Горняк показала нові фото

Горняк пофотографувалася у жовтих трояндах

Фото planktonova.photo
Христина Горняк наробила чуттєвих фото
Фото planktonova.photo

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк у коротеньких шортиках та чоботах попозувала на тлі розписаних хат

Також Христина якось розповідала, чи відкладає гроші на старість. 

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