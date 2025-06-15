Горняк у романтичній сукні показала ніжність у жовтих трояндах. Фото

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та нотаріуска Христина Горняк показала підписникам нові ніжні фото.

Горняк попозувала для літніх фото у невагомій сукні з квітковим принтом на тлі троянд.

"Трішки ніжності в цей недільний день! Зараз в мене дійсно такий дуже ніжний період життя, відчуваю себе саме так, як на фото!" - написала Христина.

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Горняк пофотографувалася у жовтих трояндах Фото planktonova.photo

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк у коротеньких шортиках та чоботах попозувала на тлі розписаних хат.

Також Христина якось розповідала, чи відкладає гроші на старість.