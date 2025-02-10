"З голоду точно не помру": 38-річна Горняк розказала, чи відкладає кошти на старість

Нотаріуска та блогерка Христина Горняк поділилася своїми думками на непросту тему: яким буде її життя на пенсії. 38-річна Кріс обирає не заглядати так далеко і насолоджуватися життям тут і тепер.

"Пише мені вчора моя подруга, чи рахувала я, скільки мені зараз треба грошей на місяць, щоб жити? Я щиро сказала, що ні, я не рахую, і запитала в неї, що навіщо їй ця інформація? Вона пояснила, що намагається "прикинути" скільки треба буде на пенсії грошей, бо поки ми до неї дійдемо, її напевно вже і не буде…", - написала ексдружина Володимира Остапчука в Instagram.

"Тоді я сказала, що я давно для себе ці думки відпустила, я не думаю про те - далеке майбутнє, що наразі для мене є життя тут. Що зараз все так непередбачувано, що я давно втратила амбіції заробляти, щоб скуповувати нерухомість, або щось такого плану!", - зізналася вона.

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Христина воліє жити тут і зараз

Зі слів Христини, зараз їй хочеться в задоволення, витрачаючи на класні поїздки і той рівень життя, що їй хочеться.

"Якщо буде виходити без зайвого напрягу ( щоб не витратити все життя на роботу) більше - клас. Але точно не буду зараз думати так далеко… бо своєю базою я себе вже забезпечила, і з голоду точно не помру… Зараз я хочу думати про свій комфорт, про любов (зі всіма витікаючими) і про подорожі! Це поки я у вільному польоті, звичайно, коли родина, те стане трішки інакше! А як у вас? Рахуєте і плануєте свою старість?", - поцікавилася Горняк.

Як відомо, в 22 роки Христина відкрила власну нотаріальну контору. Вона роповідала, як їй це вдалося. Горняк називає себе "жінкою з енергією". Саму тому, на її думку, в неї все складається та примножується. Нагадаємо, блогерка пояснювала, як бути тією, кому чоловіки хотітимуть робити подарунки.