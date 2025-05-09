"Все менше чоловіків, які можуть і готові": Горняк поміркувала про причини самотності яскравих жінок
Нотаріуска та блогерка Христина Горняк, яка не виключає, що стане мамою-одиначкою, поміркувала про те, чому яскравим та сильним жінкам може бути складно знайти собі пару.
На думку ексдружини шоумена Володимира Остапчука, просто чоловіків, яким по силах бути поруч із такою жінкою, дедалі меншає.
Своїми думками, а ще чорно-білими світлинами, на яких вона позує в максісукні та шкірянці, Кріс поділилася в Instagram.
"Нещодавно мені сказали: сильні, яскраві жінки, жінки з кордонами та характером - часто одинокі..! Не знаю, але все частіше мене така думка теж навідує, що все менше чоловіків, які можуть і готові брати на себе таку відповідальність та готові бути з такою!", - написала Горняк.
"Тому що це треба мати свій внутрішній стрижень, та впевненість, щоб бути поряд з сильною, та яскравою, на яку будуть озиратись, та про яку будуть говорити всі навколо! Інколи чоловік думає, що зможе, але потім… на жаль…", - додала блогерка, запропонувавши підписникам подискутувати з нею на цю тему.
У коментарях Христина вточнила, що вона має на увазі, коли каже про яскравість.
"Яскравість жінки - це не про зовнішність тут, це якась енергія!!! Яка зводить з розуму усіх!", - пояснила вона.
Нагадаємо, як неодноразово розповідала Христина, їй ніколи не бракувало чоловічої уваги, оскільки вона - "жінка з енергією". Блогерка знає, як поводитися, щоби залицяльникам хотілося дарувати їй подарунки.
Як відомо, нещодавно в мережі спалахнув конфлікт між Горняк та чинною дружиною Остапчука, Катериною.
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