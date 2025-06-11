Горняк у шортах і чоботах в стилі бохо посвітила ніжками на тлі розписаних хатин в Мальованому селі. Фото

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та нотаріуска Христина Горняк поділилася моментами своєї теплої поїздки.

У компанії друзів вона відвідала Мальоване село, де роздивилася етнічні хатинки й подільський розпис. А ще 38-річна Христина скуштувала паляницю та радісно поспівала.

Для відпочинку просто неба нотаріуска підготувала лук у стилі бохо. На фото, опублікованих в Instagram, вона позувала у джинсових шортиках, коричневому декольтованому топі й замшевих чоботах. Образ завершували сумочка з бахромою та окуляри.

Ексдружина Остапчука посвітила стрункими ніжками на тлі лісу Фото gaeva_ksusha

Реклама:

Горняк відпочила в справжньому українському селі

Блогерка ефектно полежала на ліжку просто неба

На іншій світлині вона доповнила аутфіт накидкою в тон

Такий вигляд мала хатинка всередині. Ну рушниках і подушках була вишита народна символіка

Не так давно Христя міркувала про самотність яскравих жінок та розповідала, що вміє поводитися так, аби отримувати подарунки від чоловіків. Блогерка, яка не раз казала про свою "енергію", також обожнює позувати у яскравих сексі одежах для фотосесій та вдягати пікантні напівпрозорі луки.

А нещодавно між Горняк і чинною дружиною Остапчука, Катериною спалахнув публічний конфлікт.