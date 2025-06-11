Горняк у шортах і чоботах в стилі бохо посвітила ніжками на тлі розписаних хатин в Мальованому селі. Фото

Карина Тімкова - 11 червня, 14:00

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та нотаріуска Христина Горняк поділилася моментами своєї теплої поїздки.

У компанії друзів вона відвідала Мальоване село, де роздивилася етнічні хатинки й подільський розпис. А ще 38-річна Христина скуштувала паляницю та радісно поспівала.

Для відпочинку просто неба нотаріуска підготувала лук у стилі бохо. На фото, опублікованих в Instagram, вона позувала у джинсових шортиках, коричневому декольтованому топі й замшевих чоботах. Образ завершували сумочка з бахромою та окуляри.

Христина Горняк у шортах і топі попозувала на тлі лісу

Ексдружина Остапчука посвітила стрункими ніжками на тлі лісу

Фото gaeva_ksusha

Христина Горняк у шортах похвалилася фігуркою в українському селі

Горняк відпочила в справжньому українському селі

Блогерка ефектно полежала на ліжку просто неба

Блогерка ефектно полежала на ліжку просто неба

Христина Горняк посвітила декольте і стегнами в Мальованому селі

На іншій світлині вона доповнила аутфіт накидкою в тон

Христина Горняк показала свій відпочинок в Мальованому селі

Такий вигляд мала хатинка всередині. Ну рушниках і подушках була вишита народна символіка

Не так давно Христя міркувала про самотність яскравих жінок та розповідала, що вміє поводитися так, аби отримувати подарунки від чоловіків. Блогерка, яка не раз казала про свою "енергію", також обожнює позувати у яскравих сексі одежах для фотосесій та вдягати пікантні напівпрозорі луки.

А нещодавно між Горняк і чинною дружиною Остапчука, Катериною спалахнув публічний конфлікт.

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