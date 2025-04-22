"Тіло жінки - нагорода Бога": Горняк перед дзеркалом помилувалася своїми вигинами і кісточками

Нотаріуска та блогерка Христина Горняк, якій варто би замислитися про створення авторського курсу з упевненості в собі, помилувалася собою перед дзеркалом, знявши відеоселфі для Instagram.

"Тіло жінки - нагорода Бога! мені здається, що наші вигини, наші кісточки на плечах- це сильна зброя, яка стріляє мітко! Дівчатка, не забувайте про це! Любіть себе!", - закликала 38-річна Христина.

"Мене Бог точно любить, бо коли дивлюсь на себе, а потім в паспорт, то сумніви втрачаються! Дякую", - додала вона у сторіс.

"Якщо що, в мене тіло неідеальне, в мене є живіт. Але я все, що є, люблю! Все моє!", - сказала Горняк

Нагадаємо, Горняк нещодавно розказала, чи готова вона стати мамою без чоловіка.

Як відомо, блогерка та її колишній чоловік, телеведучий Володимир Остапчук нарешті вирішили питання щодо розподілу будинку під Києвом, який почали будувати під час шлюбу.