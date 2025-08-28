"Підйом був важкий": Хіменес-Браво показав, як підкорював Карпати з трьома пухнастиками
53-річний Ектор Хіменес-Браво вирушив підкорювати вершини Карпат.
У своєму Instagram український шеф-кухар колумбійського походження показав, хто допомагав йому у здійсненні цілі.
Підкорювати вершини Ектору допомагали його пухнастики: Фіона, Клопіка та Бубік.
До речі, зі своєю четвертою помічницею Ектор чомусь не зробив селфі. У вересні минулого року членом його родини стала 6-річна собачка породи грифон, яку звати Лупіта.
Раніше зірковий кухар розказував, замислюється і про п'яту.
Приєднуйтесь до дискусії