"Не просто розвага": Хіменес-Браво відповів, чи хоче дітей та чому не показує свою кохану

Ектор Хіменес-Браво пояснив, чи розглядає батьківство у майбутньому та заговорив про свої романтичні стосунки Кадр з youtube

53-річний зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво відверто розповів, чи планує найближчим часом стати батьком.

В інтерв'ю з Машею Єфросиніною він пояснив, що нині ситуація у світі є не найприємнішою і доволі небезпечною для дітей. Ведучий кулінарного шоу зізнався, що поки немає в планах народження нащадків.

"У певному сенсі моє ставлення змінилося… Я розчарований в тому, в якому світі ми живемо. Дуже сумно, що світ став таким. Не тільки у нашій країні. Відбувається багато поганих речей", — сказав кухар.

Хіменес-Браво зазначив, що його сім'єю наразі є учасники шоу "МастерШеф", яких він любить і сварить, як своїх власних дітей. На проєкті його навіть називають "батьком"

"Зараз я не думаю про майбутнє, дітей, чи спадок. Навіть не розглядаю це. Чому я маю чекати, коли мої діти стануть спадщиною? Я створюю свій спадок зараз. Мої діти, якщо будуть, відповідатимуть за свій спадок, який, сподіваюся, буде дивовижним. Я не чекаю, щоб діти були моїм продовженням. Моє продовження це те, що я роблю зараз", — додав суддя "МастерШефа".

Також ведуча поцікавилася, чому Ектор вирішив зробити свої романтичні стосунки повністю приватними. За його словами, він не вважає за потрібне розкривати своє особисте життя публіці й не хоче стикатися з оцінюванням і нав'язливими коментарями. А ще для кухаря кохання є дуже важливим у часи війни.

"У мене кохання є і воно 100% з України, дякую Богу… Знайти любов посеред війни, це як назва для епічної книги. Це велика підтримка… Я роблю все можливе, щоб уникати дрібних конфліктів та інтриг в особистому житті. Для мене стосунки — це не просто розвага, це про зобов'язання і відповідальність. Я хочу зробити людину щасливою і сам хочу відчувати щастя. Хочу, щоб кохання було безпечним", — розповів він.

Знаменитість згадав, що колись зустрічався з Анною Тягун. Він додав, що їхні стосунки закінчилися через їхню публічність і хейтерів, які "отруїли" їхнє кохання. Тому Ектор вирішив оберігати свою нову кохану від будь-якої критики

Нагадаємо, наразі невідомо, ким є обраниця Ектора, але у 2022-му він показав ніжні обійми з таємничою дівчиною. А ще кухар розповідав про найромантичніший вчинок для своєї коханої та її вподобання.

Хіменес-Браво також публікував сумні дописи, коли дама його серця надовго їхала з України. До речі, у їхній родині є домашні улюбленці, які стали зіркою соцмереж ведучого.