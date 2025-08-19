"Якщо немає часу готувати": Хіменес-Браво дав швидкий рецепт картопляного пирога
Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво продовжує підкидати своїм шанувальникам рецепти, які допоможуть зробити повсякденне життя смачнішим, не вимагаючи багатогодинного стояння на кухні.
Цього разу в Instagram Ектор дав рецепт картопляного пирога з сиром і шинкою.
"Дуже простий та швидкий рецепт, якщо у вас немає часу готувати", - пообіцяв блогер.
Хіменес-Браво дав перелік інгредієнтів: картопля — 650 г; тертий пармезан — 60 г; твердий сир (гауда, ементаль тощо) — 100 г; шинка — 100 г; оливкова олія; сіль, перець; розмарин.
"1. Наріжте картоплю тонкими слайсами. 2. Форму застеліть пергаментом, викладіть слайси по колу. 3. Полийте олією, додайте сіль, перець, пармезан. 4. Зробіть шар шинки та сиру. 5. Повторіть: картопля - олія - спеції - пармезан - тертий твердий сир. 6. Запікайте при 180° протягом 20 хвилин", - дав настанови Ектор.
Своє відео 53-річний телекухар вирішив трохи присмачити гумором - додав наприкінці фрагмент із вірусного TikTok, на якому маленький школяр із Кропивницького вихваляє обід у їдальні.
"Гарантовано: після цієї страви ви скажете як той хлопчик - "я наївся"", - запевнив він.
Нагадаємо, якось Ектор показував, як приготувати ультрахрумкі чипси в духовці та картопляну запіканку. А його колега Євген Клопотенко радив незвичні варіанти подачі молодої картоплі.
