"Якщо немає часу готувати": Хіменес-Браво дав швидкий рецепт картопляного пирога

Марія Ткаченко - 19 серпня, 14:00
Ектор Хіменес-Браво
Фото і скріни з Instagram Хіменеса-Браво

Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво продовжує підкидати своїм шанувальникам рецепти, які допоможуть зробити повсякденне життя смачнішим, не вимагаючи багатогодинного стояння на кухні.

Цього разу в Instagram Ектор дав рецепт картопляного пирога з сиром і шинкою.

"Дуже простий та швидкий рецепт, якщо у вас немає часу готувати", - пообіцяв блогер.


Хіменес-Браво дав перелік інгредієнтів: картопля — 650 г; тертий пармезан — 60 г; твердий сир (гауда, ементаль тощо) — 100 г; шинка — 100 г; оливкова олія; сіль, перець; розмарин.

Картопляний пиріг Ектора

Ектор детально проінструктував, як готувати картопляний пиріг

"1. Наріжте картоплю тонкими слайсами. 2. Форму застеліть пергаментом, викладіть слайси по колу. 3. Полийте олією, додайте сіль, перець, пармезан. 4. Зробіть шар шинки та сиру. 5. Повторіть: картопля - олія - спеції - пармезан - тертий твердий сир. 6. Запікайте при 180° протягом 20 хвилин", - дав настанови Ектор.

Картопляна запіканка від Ектора

Начинка пирога - шинка та сир

Рецепт Ектора Хіменеса-Браво

Запікати в духовці 20 хвилин

Ектор Хіменес-Браво в інстаграм

Своє відео 53-річний телекухар вирішив трохи присмачити гумором - додав наприкінці фрагмент із вірусного TikTok, на якому маленький школяр із Кропивницького вихваляє обід у їдальні.

"Гарантовано: після цієї страви ви скажете як той хлопчик - "я наївся"", - запевнив він.

Ектор і його рецепт

Ну, і які ще аргументи вам потрібні?

Нагадаємо, якось Ектор показував, як приготувати ультрахрумкі чипси в духовці та картопляну запіканку. А його колега Євген Клопотенко радив незвичні варіанти подачі молодої картоплі. 

