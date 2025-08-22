53-річний Хіменес-Браво в кумедному відео похвалився успіхами в вивченні української

Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво називає себе "колумбійцем, який став українцем"

Зірковий шефкухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно здивував кількістю вишиванок у своєму гардеробі, активно опановує українську мову.

Свій прогрес він продемонстрував у Instagram.

"Досі вчу українську мову/ Не все одразу вдається, але я крок за кроком вдосконалюю свої знання. Дякую за підтримку", - написав чоловік.


У відео, яке він запостив, за кадром йому називають слова англійською, а він перекладає їх на українську. Кілька з них йому не далися, зокрема замість "ліжко" 53-річний Ектор сказав "кроват" і "пастельна", а "дзеркало" сплутав із "церквою".

Коментатори підтримують Хіменеса-Браво, надихаються його завзяттям і називають "красунчиком".

Нагадаємо, свого часу Ектор зізнавався, наскільки образливо, коли його називають "не українцем" та кажуть "забиратися в свою Колумбію". Як відомо, в Україні зірка знайшов своє кохання

