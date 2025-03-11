Ектор Хіменес-Браво у шортиках та з б'юті маскою показав, як дбає про себе

Зірковий телекухар Ектор Хіменес-Браво знає не лише як побалувати свої смакові рецептори.

Цього разу 53-річний кухар показав, як дбає про себе і чим займається у вільний від готування час.

Після сніданку Хіменес-Браво крокує спалювати калорії у спортзал.

Ектор точно знає, хто любить смачно попоїсти, той багато працює у спортзалі

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Далі за розкладом у зіркового кухарі б'юті процедури.

Як гадаєте, скільки коштує місячний догляд кухаря?

І, звісно, куди ж без стрижки

Як відомо, Ектор Хіменес-Браво дійсно приділяє неабияку увагу своєму фізичному стану, зокрема й зовнішності. У серпні минулого року, наприклад, зірковий кухар наважився на пересадку волосся.