Ектор Хіменес-Браво у шортиках та з б'юті маскою показав, як дбає про себе
Зірковий телекухар Ектор Хіменес-Браво знає не лише як побалувати свої смакові рецептори.
Цього разу 53-річний кухар показав, як дбає про себе і чим займається у вільний від готування час.
Після сніданку Хіменес-Браво крокує спалювати калорії у спортзал.
Далі за розкладом у зіркового кухарі б'юті процедури.
Як відомо, Ектор Хіменес-Браво дійсно приділяє неабияку увагу своєму фізичному стану, зокрема й зовнішності. У серпні минулого року, наприклад, зірковий кухар наважився на пересадку волосся.
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