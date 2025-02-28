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Готується лише за 15 хвилин: Хіменес-Браво дав рецепт яблучного десерту, що "повертає в дитинство"

Марія Ткаченко - 28 лютого, 14:30
Ектор

Не знали, що б цікавого приготувати в перші вихідні березня? Ось вам ідея від Ектора

Зірковий телекухар Ектор Хіменес-Браво продовжує ділитися з українцями рецептами зі своєї колекції - немарудними, але вишуканими та смачними.

Цього разу в Instagram 53-річний Ектор у Instagram нагадав про цікавий яблучний десерт.

"У світі десертів є рецепти, які миттєво повертають нас у дитинство. Цей – один із таких! Та ще й готується всього за 15 хвилин!", - запевнив чоловік.

Хіменес-Браво використав: яблука - 3 шт (близько 300 г); борошно - 150 г; листкове тісто - 250 г; жовток - 1 шт; коричневий цукор - 50 г; кориця - 1 ч.л.

Рецепт Ектора

Насіння з яблук Ектор видаляв ось такою штучкою

"1. Яблука порізати кільцями і вирізати серцевину. 2. Робочу поверхню присипати борошном і розкачати тісто. Порізати на смужки. 3. Загорнути яблука в тісто, змастити жовтком, посипати цукром і корицею. 4. Викласти на деко, встелене пергаментом, і випікати в розігрітій духовці до готовності", - дав настанови Ектор.

Випічка з яблуками

Тісто зірка нарізав ось такими смужками

Десерт з яблуками від Ектора

І ось так сповив ними яблучні кільця

Яблучний десерт
Десерт з яблуками та корицею

При якій температурі та скільки випікати смаколики, Ектор не сказав. Тож орієнтуймося на інструкції на упаковці тіста і колір випічки

Ектор Хіменес-Браво

Ось так виглядає готовий десерт, який повертає в дитинство

Нагадаємо, раніше Хіменес-Браво навчив готувати рафаелло по-домашньому, а для більш просунутих кулінарів дав рецепт панетоне своєї мами - з журавлиною, меренгою та журавлиною. 

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