Ектор Хіменес-Браво показав, кого цілує, коли вертається додому. Відео

Марія Мельник 16 грудня, 16:45
Ектор-Хіменес Браво біля ялинки
фото з Instagram

Щасливий власник чотирьох собак, зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво показав, кого цілує, коли приходить додому.

У своєму Instagram він оприлюднив відео, де замилував обіймами зі своїм песиком породи грифон Клопіком.

"Пощастило моїм песикам", - підписав ролик Ектор.


Ектор поцілував свого собаку

Схоже, цілунки Ектора дістаються дамі його серця тільки після ніжнощів з його пухнастиками...

скрін з Instagram

Нагадаємо, Хіменес-Браво дбає про чотирьох улюбленців: Лупіту, Фіону, Клопіка та Бубіка. Раніше він показувався з усіма ними водночас.

До речі, Бубік став членом його родини тільки у вересні цьогоріч.

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