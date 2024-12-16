Ектор Хіменес-Браво показав, кого цілує, коли вертається додому. Відео
Щасливий власник чотирьох собак, зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво показав, кого цілує, коли приходить додому.
У своєму Instagram він оприлюднив відео, де замилував обіймами зі своїм песиком породи грифон Клопіком.
"Пощастило моїм песикам", - підписав ролик Ектор.
Нагадаємо, Хіменес-Браво дбає про чотирьох улюбленців: Лупіту, Фіону, Клопіка та Бубіка. Раніше він показувався з усіма ними водночас.
До речі, Бубік став членом його родини тільки у вересні цьогоріч.
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