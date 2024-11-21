"Картина маслом": Хіменес-Браво примудрився взяти на руки одразу чотирьох собак. Фото
Зірковий телешефкухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво поки приховує від широкого загалу свою кохану, зате решту своєї родини - чотирилапу - залюбки показує в Instagram.
21-го листопада, з нагоди того, що в Києві випав перший сніг, Ектор зазнімкувався з оберемком своїх улюбленців. У зірки вийшло одночасно взяти на руки всіх чотирьох: Лупіту, Фіону, Клопіка та Бубіка.
"Картина маслом: я, хвостики і перший сніг", - написав Хіменес-Браво.
Нагадаємо, Бубік приєднався до Екторової зграї нещодавно. Хіменес-Браво якось розповідав сумну історію малого.
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