"Картина маслом": Хіменес-Браво примудрився взяти на руки одразу чотирьох собак. Фото

Зірковий телешефкухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво поки приховує від широкого загалу свою кохану, зате решту своєї родини - чотирилапу - залюбки показує в Instagram.

21-го листопада, з нагоди того, що в Києві випав перший сніг, Ектор зазнімкувався з оберемком своїх улюбленців. У зірки вийшло одночасно взяти на руки всіх чотирьох: Лупіту, Фіону, Клопіка та Бубіка.

"Татко" Ектор і його пухнастики

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"Картина маслом: я, хвостики і перший сніг", - написав Хіменес-Браво.

Зірка та його зграя зустріли перший сніг

Нагадаємо, Бубік приєднався до Екторової зграї нещодавно. Хіменес-Браво якось розповідав сумну історію малого.



