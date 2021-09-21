Пишногруда Міла Кузнєцова назвала найбільшу суму, яку їй пропонували за секс

Володарка найбільших натуральних грудей України, модель plus-size Міла Кузнєцова зізналася, що іноді їй в особистих повідомленнях пропонуються секс за гроші.

У програмі "Зірковий шлях" власниця 15-го розміру назвала найбільшу суму, яку могла отримати за інтимні послуги, та згадала про цькування та приниження з боку батьків.

"Кожній вродливій дівчині пропонують секс", - зазначила Кузнєцова і додала, що найбільше за інтимну зустріч їй пропонували 20 тисяч доларів.

У свої 34 роки Міла любить власні форми. Але так було не завжди. Школяркою Кузнєцова носила мішкуватий темний одяг та соромилася купляти бюстгальтер.

"У мене почали рости груди, і я вже комплексувала. Років з 12-13 пам'ятаю, що раз - і у мене великі груди. Я не пам'ятаю, як вони росли. Мама не розповідала мені, як взагалі я повинна носити бюстгальтер. І перший бюстгальтер я купувала сама на ринку. І у мене вже були великі груди", - згадала Міла.

"Я прийшла, кажу: "Дайте 1-й розмір ліфчика". Продавець сказала: "Вам треба 3-4". Кажу: "Ні, давайте мені 1 розмір". Я дуже соромилася його купувати, я не міряла, бо реально соромилася. Я прийшла додому, а він маленький. А потім збирала гроші на другий ліфчик. Мені мама їх не купувала. Мені навіть було соромно попросити", - зізналася Кузнєцова.

Зараз Міла замовляє ліфчики в Англії та може віддати за один 2-3 тисячі гривень

Також модель розповіла, що вдома її фізично принижували та карали, тому впевненості у собі вона почала набувати, коли пішла навчатись у технікум.

"У мене був хлопець найкрасивіший на потоці. Тому що він подобався всім дівчатам. Я з ним зустрічалася. Напевно, в цей момент я зрозуміла, що я красива, мене можуть любити, цінувати. Я почала одягати красиві речі. Отримувала дуже багато компліментів. Я з цього часу повірила в себе, і в те що я не таке бридке каченя, як у школі", - згадала Міла.

Але потім вона зустріла іншого чоловіка, з яким пізнала приниження та знову відчула себе некрасивою.

Зараз Кузнєцова щаслива в стосунках, але ім’я коханого не називає. Відомо лише, що він її віку.

"Я люблю чоловіків свого віку. Тому що люди на одній хвилі. Це дуже класно", - зауважила Міла.

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