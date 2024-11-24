Танці дочки, зустріч із Трюдо та кріокамера: Світоліна показала яскраві фрагменти свого життя

Фото з Instagram Еліни Світоліної

30-річна тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно замилувала фото 2-річної донечки, потішила підписників добіркою кадрів свого життя за останній час.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Еліна показала свої тренування, подорожі, час, який провела з чоловіком та донькою та відпочинок.

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"Спробуй не відставати", - написала спортсменка.

Світоліна показала моменти свого життя

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Фото з Instagram Еліни Світоліної

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Світоліна у кріокамері

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна показувалася у кріокамері.

Як відомо, у вересні тенісистка перенесла операцію на нозі.