Танці дочки, зустріч із Трюдо та кріокамера: Світоліна показала яскраві фрагменти свого життя

Юлія Леськова 24 листопада, 14:19
Еліна Світоліна позує для фото
Фото з Instagram Еліни Світоліної

30-річна тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно замилувала фото 2-річної донечки, потішила підписників добіркою кадрів свого життя за останній час.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Еліна показала свої тренування, подорожі, час, який провела з чоловіком та донькою та відпочинок.


"Спробуй не відставати", - написала спортсменка.

Еліна Світоліна на фото

Світоліна показала моменти свого життя

Еліна попозувала з українським прапором

Еліна попозувала з українським прапором

Фото з Instagram Еліни Світоліної
Веселі розваги чоловіка Еліни, французького тенісиста Гаеля Монфіса та їхньої донечки Скаї

Веселі розваги чоловіка Еліни, французького тенісиста Гаеля Монфіса та їхньої донечки Скаї

Світоліна похвалилася рукостисканням з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Світоліна похвалилася рукостисканням з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Світоліна у кріокамері

Світоліна у кріокамері

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна показувалася у кріокамері.

Як відомо, у вересні тенісистка перенесла операцію на нозі.

Читайте також:

Глибоке декольте та хижак на шиї: Світоліна у стильних вбраннях попозувала для модного глянцю

"Справжній прорив": Світоліна показала, як відновлюється у кріокамері при мінус 120°

Світоліна у монохромних купальниках показалася на відпочинку в Омані. Фото

Світоліна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів