Світоліна у монохромних купальниках показалася на відпочинку в Омані. Фото
30-річна тенісистка Еліна Світоліна викроїла у своєму щільному графіку час для відпочинку в Омані.
В Instagram спортсменка виклала кілька фото, на яких вона в білому та чорному купальниках позує в воді та на сап-борді.
Судячи зі світлин, компанію Еліні склала подруга. А чоловік, певно, залишився вдома із 2-річною дочкою.
До слова, кілька днів тому тенісистка також показувалася на корті. А це означає, що вона повернулася до тренувань після операції на нозі.
Нагадаємо, нещодавно Світоліна показувала, як відновлюється у кріокамері при температурі мінус 120.
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