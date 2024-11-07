"Справжній прорив": Світоліна показала, як відновлюється у кріокамері при мінус 120°

Марія Мельник 7 листопада, 15:00
Світоліна у патріотичній футболці
фото з Instagram

Тенісистка Еліна Світоліна приділяє чимало часу не лише тренуванням, а й відновленню.

У своєму Instagram спортсменка показала, як спробувала кріотерапію, і поділилася враженнями.

"Виявила, що кріотерапія стала справжнім проривом для відновлення. Вона зменшила запалення, полегшила м’язовий біль і прискорила процес загоєння. Дуже рекомендую!", - порадила Світоліна.


Світоліна у кріокамері

У кріокамері спортсменка не стояла на місці, а трохи порухалася

Еліна зайшла в "холодильник" при температурі -120°, вмотивована, що згододом "почуватиме себе чудово".

Судячи з гео, свій перший досвід тенісиска спробувала в Дубаю

Судячи з гео, свій перший досвід тенісиска спробувала в Дубаю

Обожнюю користуватися гіпербаричною камерою! Вона принесла мені багато користі, зокрема прискорила загоєння рани на нозі після операції, зменшила втому та зміцнила імунну систему, що позитивно вплинуло на моє загальне здоров’я, - поділилася спортсменка

"Обожнюю користуватися гіпербаричною камерою! Вона принесла мені багато користі, зокрема прискорила загоєння рани на нозі після операції, зменшила втому та зміцнила імунну систему, що позитивно вплинуло на моє загальне здоров’я", - поділилася спортсменка

Як відомо, прихильником такого виду загартовування є і португальський футболіст Кріштіану Роналду. Раніше він показувався у кріокамері у самих трусах і рукавичках.

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