"Справжній прорив": Світоліна показала, як відновлюється у кріокамері при мінус 120°
Тенісистка Еліна Світоліна приділяє чимало часу не лише тренуванням, а й відновленню.
У своєму Instagram спортсменка показала, як спробувала кріотерапію, і поділилася враженнями.
"Виявила, що кріотерапія стала справжнім проривом для відновлення. Вона зменшила запалення, полегшила м’язовий біль і прискорила процес загоєння. Дуже рекомендую!", - порадила Світоліна.
Еліна зайшла в "холодильник" при температурі -120°, вмотивована, що згододом "почуватиме себе чудово".
Як відомо, прихильником такого виду загартовування є і португальський футболіст Кріштіану Роналду. Раніше він показувався у кріокамері у самих трусах і рукавичках.
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