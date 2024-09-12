Винний бізнес, татуювання левиці і лайка на корті: неочікувані факти про Еліну Світоліну, якій виповнюється 30

Світоліна Еліна Михайлівна - найвідоміша українська тенісистка Фото: Instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка достроково завершила сезон через травми, 12 вересня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 30 років. Розповідаємо цікаві факти про спортсменку, які вас точно здивують.

Скільки татуювань має Світоліна? Якими видами спорту захоплюється? Та які "перчені" слова можуть лунати з її вуст на корті? Тільки найцікавіше – далі.

Перемоги з дитинства

Еліна Світоліна народилася в родині спортсменів і з 4 років почала займатися тенісом. За її словами, з дитинства вона показувала високі результати, але про олімпійські медалі не мріяла.

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"Я просто хотіла насолоджуватися перемогами, грати на високому рівні", - говорила вона.

Теніс Світоліна полюбила з дитинства. На фото вона разом із татом Фото: Instagram

У 2020 році Світоліна стала бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо. Виграла 17 турнірів WTA в одиночному розряді та два — в парному. Обіграла таких перших ракеток світу як Серену Вільямс, Анджелік Кербер, Сімону Халеп.

Свого часу їй пропонували грати за інші країни, зокрема, змінити громадянство на ізраїльське. Але Еліна залишилася віддана Україні.

Найбільш високооплачувана тенісистка

Видання Forbes склало рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів України за 2024 рік. Еліна Світоліна опинилася на 13 місці, але водночас стала першою серед тенісисток. За оцінками, колишня перша українська ракетка заробила 1,9 мільйона доларів, куди входять як призові, так і доходи від партнерства з брендами.

У 2020 році Еліна Світоліна увійшла до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу. Вона опинилася на сьомому місці з доходом у 6,4 мільйона доларів.

Винний бізнес

Свої заробітки Еліна Світоліна вкладає у бізнес. Так, у 2018 році вона зізнавалася, що має винну справу.

"У мене є невеликий винний бізнес на півдні Франції. Батько допомагає. І нерухомість - це те, чим я хочу займатися в подальшому", - говорила тенісистка.

Біографія Еліни Світоліної може змінитися зі спортивної на бізнесову Фото: Instagram

В розмові з Катериною Осадчею Світоліна розповідала, що має нерухомість у Лондоні та Монако. Їй зручно зупинятися там на момент змагань чи зборів.

"Перчені" словечка на корті

Спорт – справа не для слабкодухих. Але навіть професійні спортсмени у критичні моменти можуть дати волю емоціям. Так, Еліна Світоліна не приховувала, що під час насичених тренувань могла на друзки зламати свою ракетку. Що вже казати про нецензурну лайку.

"Перчені" словечка настільки часто вилітали з вуст Світоліної, що її тренери радили міцніше тримати язика за зубами. Бо на корті за таке діють чималенькі штрафи.

Татуювання Світоліної

Еліна Світоліна серед тих, хто полюбляє малюнки на тілі. Спортсменка має не одне татуювання. Однією з перших стала фраза Carpe Diem, що означає "лови момент", яку Еліна набила на руці. На зап’ясті правої руки Світоліна має індійський символ ОМ. Він символізує здатність заспокоюватися. Найбільш масштабний малюнок – на нозі. Це левиця, яка є близькою та особистою для жінки.

Еліна знімалась у відвертій фотосесії для XXL Фото: XXL

У 2020 році колекція татуювань на тілі Світоліної поповнилася. На правій руці вона набила візерунок. А 2024 рік Еліна зустріла з літерою "Ї" на правому плечі. Як пояснила спортсменка, це є символом українського благополуччя та уособленням ідеї незалежності.

Улюблена страва

Завдяки професії Еліна Світоліна має можливість подорожувати різноманітними країнами. Як вона зізналася в інтерв’ю для Спорт 24, за кордоном їй найбільше бракує української їжі. Її улюблена страва – борщ. Цю страву Еліна за нагоди завжди куштує в різних куточках України. А нещодавно відкрила для себе карпатський бограч.

Днями Еліна Світоліна Інстаграм заповнила світлинами з відпочинку у рідних Карпатах Фото: Instagram

Захоплення футболом

Тенісистка Світоліна є палкою прихильницею футболу. Раніше, коли жила в Англії, вболівала за "Челсі" та частенько ходила на матчі. Також Еліна вболіває за українську збірну.

Світоліна теніс, звісно, любить, але футбол теж у її серденьку Фото: Instagram

Ще тенісистка захоплюється боксом і не лише переглядом матчів. Вона сама любить попрацювати на ринзі. Каже, так вивільняється негативна енергія.

Іменна зірка Еліни

Еліна Світоліна у 2021 році отримала іменну зірку на площі біля ТРЦ "Гуллівер" у Києві. А перед цим скрабничка її нагород поповнилася Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Як відзначала тенісистка, такі відзнаки для спортсменів мають велике значення. Вони мотивують та вселяють упевненість.

Фото: ТаблоID

Міцна міжнародна родина

У квітні 2021 року Еліна Світоліна заручилася зі своїм колегою-тенісистом Гаелем Монфісом. А за декілька місяців відбулося їхнє весілля. Пара активно ділилася у Instagram спільними світлинами і показувала своє подружнє життя.

Еліна Світоліна особисте життя не приховує. До речі, вона - Монфіс, але виступає зі своїм дівочим прізвищем Фото: Instagram

У жовтні 2022 року Еліна народила доньку-первістка, яку батьки назвали Скаї. Однак довго у декреті Світоліна не пробула – вже за місяць повернулася до тренувань і малечу теж привчає до активного життя.

Родина у повному складі Фото: Instagram

Спортсменка зазначила, що не наполягатиме, якщо донька обере інший вид спорту. Бо теніс – важка робота, яка забирає купу часу. Натомість зараз маленька Скаї любить слухати французькі казки від своєї зіркової матусі.

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав як Еліна Світоліна привітала свого чоловіка з 38-річчям. Та показував відпочинок тенісистки у Карпатах.