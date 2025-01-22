Ратаковскі у червоному спідньому посвітила формами на ліжку для святкового кампейну

Останнім часом Емілі полюбила червоний колір Фото з Instagram

Американська супермодель Емілі Ратаковскі наприкінці минулого року стала новим обличчям бренду спіднього Intimissimi і вже запостила фото в комплекті, розробленому до Дня святого Валентина.

На світлині, яку 33-річна красуня виклала в Instagram, вона позує на ліжку в червоному напівпрозорому ліфі і таких само трусиках.

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До речі, напередодні модель світила формами у червоному бікіні під час відпочинку з подругою в Мексиці.

Емілі вміє робити вдалі селфі

Як відомо, Ратаковскі підозрюють у романі з актором Остіном Батлером, котрий нещодавно розійшовся з моделлю Каєю Гербер.

Емілі виховує 3-річного сина Слая від ексчоловіка Себастьяна Беар-Маккларда.