Ратаковскі на тлі чуток про роман із відомим актором потанцювала в бікіні з подружкою. Відео

33-річна супермодель Емілі Ратаковскі у червоному бікіні поласувала Піна Коладою на балконі свого готельного номера у Мексиці.

У відео, опублікованому в Instagram, Емілі разом із комедіанткою Зіве Фумудо потанцювали на камеру.

"Втекла до Мексики тільки заради TikTok", - підписала відео модель.

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А поки Емілі відпочиває, у мережі ширяться чутки про її ймовірний роман із зірковим колегою.

Блогер Deuxmoi повідомив анонімну новину, що Ратаковскі може зустрічатися з недавнім колишнім Каї Гербер, 33-річним Остіном Батлером.

У подкасті Deuxmoi (від 16 січня) анонімний ведучий розповів, що джерело повідомило: "між Гербер і Батлером справи йшли погано щонайменше пів року перед їхнім розривом".

"Остін перестав намагатися бачитися з Каєю, коли їхні графіки не збігалися", – поділився інсайдер.

Потім ведучий зачитав лист із повідомленням: "Я чула, що Остін Батлер і Емрата зустрічаються. Вона підписалася на нього в Instagram".

Нагадаємо, Кая та Остін розірвали стосунки після трьох років разом, ухваливши рішення розлучитися наприкінці 2024-го року.

А у серпні 2024-го Ратаковскі приписували роман із виконавцем пісні "A Bar Song" Шабузі.