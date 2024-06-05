"Емілічка, Емма, Еммуся": Остапчук милим фото привітав доньку з 11-річчям
Український шоумен Володимир Остапчук привітав з днем народження доньку Емілію, яка нині проживає з мамою та братиком у Канаді.
Володимир запостив спільне фото з дівчиною, де написав найніжніші форми її імені.
"Сьогодні у моєї донечки 11-тий день народження. Сонечко моє, Емілічка, Емма, Еммуся, хоч ти за тисячі км. від мене, але ти так близько у моєму серці я дуууууже сильно тебе люблю і сумую. Твій татусь", - написав Володимир.
Нагадаємо, Остапчук також має 6-річного сина Евана. Обидві дитини народилися у першому шлюбі шоумена з Оленою Войченко. Нині мама з дітьми перебуває в Канаді, куди виїхала на початку повномасштабної війни.
У березні цьогоріч Остапчук втретє одружився. Обраницею шоумена стала 23-річна дівчина Катерина. А от зі своєю другою дружиною, нотаріускою Христиною Володимир досі не може поділити майно.
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