"Емілічка, Емма, Еммуся": Остапчук милим фото привітав доньку з 11-річчям

Володимир з вже 11-річною донькою

Український шоумен Володимир Остапчук привітав з днем народження доньку Емілію, яка нині проживає з мамою та братиком у Канаді.

Володимир запостив спільне фото з дівчиною, де написав найніжніші форми її імені.

"Сьогодні у моєї донечки 11-тий день народження. Сонечко моє, Емілічка, Емма, Еммуся, хоч ти за тисячі км. від мене, але ти так близько у моєму серці я дуууууже сильно тебе люблю і сумую. Твій татусь", - написав Володимир.

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Дружина Володимира Катя не знайома з його дітьми і поки не бачить у цьому сенсу, бо вони далеко

Нагадаємо, Остапчук також має 6-річного сина Евана. Обидві дитини народилися у першому шлюбі шоумена з Оленою Войченко. Нині мама з дітьми перебуває в Канаді, куди виїхала на початку повномасштабної війни.

У березні цьогоріч Остапчук втретє одружився. Обраницею шоумена стала 23-річна дівчина Катерина. А от зі своєю другою дружиною, нотаріускою Христиною Володимир досі не може поділити майно.