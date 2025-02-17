Смачний гламур: Емма Стоун підкорила червоний хідник сукнею, набитою попкорном. Фото

Голлівудська акторка Емма Стоун стала справжньою зіркою вечора на святкуванні 50-річчя шоу "Saturday Night Live".

Для урочистого заходу, що відбувся у Нью-Йорку 17 лютого, 36-річна знаменитість обрала ефектну червону сукню з незвичайною деталлю — кишенями, наповненими попкорном, пише Daily Mail.

Образ доповнювали елегантні червоні босоніжки на підборах і коробка з попкорном у руках.

Попкорн розсипався з кожним кроком зірки Фото Getty Images

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На червоній доріжці актрису супроводжував її чоловік, режисер і сценарист Дейв МакКері, з яким вона у шлюбі вже понад чотири роки. Він обрав для події класичний чорний костюм, білу сорочку та стильну краватку-метелик.

Ювілейне шоу SNL50 стало справжнім зірковим парадом, адже серед гостей були Адам Сендлер, Скарлетт Йохансон, Педро Паскаль, Аня Тейлор-Джой. На сцені виступили Леді Гага, Bad Bunny, Post Malone, Backstreet Boys й інші.

Як відомо, Емма Стоун полюбляє вражати фанатів своїми образами на хідниках. На церемонії вручення нагород Гільдії режисерів США вона з'явилась у сукні незвичного дизайну з глибоким декольте. Вона також позувала в екстравагантній ретро фотосесії.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав про життя Стоун та цікаві факти з її біографії. А раніше Емма зізнавалась, що має психічний розлад.