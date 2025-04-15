Куценькі шорти, фатин і вишукані сукні: Флоренс П'ю у яскравих луках пояснила, чому з нею важко будувати стосунки. Фото

Британська акторка Флоренс П'ю, яка відома роллю у "Дюні" та фільмах Marvel, стала головною героїнею травневого випуску журналу Harper's Bazaar UK.

Під час фотосесії 29-річна знаменитість позувала в яскравих образах. Спочатку вона у червоному піджаку й спідниці з фатину уявила себе балериною. На інших фото вона знялася в ошатних сукнях рожевого і помаранчевого кольорів.

Не обійшлося і без спокусливого аутфіту. Флоренс вдягнула жовту спідницю з шортами та бюстгальтер з тюлі в тон. Також акторку прикрили прозорою вуаллю з пір'ями.

Селебріті знялася в чуттєвому фотосеті Усі фото Erik Madigan Heck

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Знаменитість оголила стегна для яскравих світлин. До речі, вона полюбляє носити епатажний одяг

У рамках інтерв'ю П'ю розповіла про особисте життя й пояснила, чому їй важко будувати романтичні стосунки.

"Я співчуваю людям, які закохані в мене, бо це непросто! Я хитра. Я завжди зайнята, ніколи не можу запланувати побачення. Але для мене неправильно попросити когось просто прийняти це. Я просто залишуся сама. А я цього не хочу, я хочу сім'ю", — поділилася вона.

На самій обкладинці вона з'явилася в шовковому комбінезоні Chloé

П'ю елегантно попозувала у білій сорочці від McQueen

Нагадаємо, з 2019 по 2022 рік зірка зустрічалася з режисером Заком Браффом.

Флоренс вже встигла знятися в багатьох успішних фільмах. Нещодавно ТаблоID детально розповідав про розвиток її кар'єри.

А минулого року акторка засвітила соски в силуетному луці на кіноівенті. Також вона вигулювала чорну сукню на хіднику.