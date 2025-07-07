Кокетливі, асиметричні та зроблені власноруч: трендові сукні на літо 2025

Анастасія Добрянська - 7 липня, 07:00

Бувають моменти, коли важко визначитися з тим, що одягти сьогодні. Тут на допомогу, зазвичай, приходят джинси і сукня. Другий варіант, безсумнівно, є найбільш потужним елементом одягу, оскільки його самостійність може миттєво зібрати вас і на вечірку, і в офіс, і на прогулянку парком. 

Жіночність у всіх її проявах панувала на подіумах останніх Тижнів моди, тож не дивно, що вибір суконь дуже різноманітний. Серед літніх трендів були і драпіровані сукні, і у білизняному стилі, і міні, які підкреслювали ноги. А які ще сукні будуть актуальними цього літа? Давайте розбиратися. 

Мереживні

Тріумфальне повернення бохо принесло з собою чимало цікавих елементів одягу. Тож мереживні сукні – один із мастхевів цього літа. Причому байдуже,як ви стилізуєте їх – сучасно чи з вайбом ретро. 


Мереживна сукня

Бохо з нами надовго

Фото з сайту Zara
Vogue пропонує поєднувати напівпрозорі мереживні сукні зі штанами, щоб врівноважити надмірну жіночність і додати до образу невимушеність і комфорт.

Сукня зі штанами

Незвично і модно

Фото з Instagram Hey Wear

У білизняному стилі

Зрозуміло, що колись сукні-комбінації були предметом нижньої білизни. Але ж час іде, а емансипація робить свою справу.

Не дивуйтеся, але такі сукні теж з розряду бохо… Що ж, нам не скоро звільнитися від цього тренду.

Спокусливі, романтичні і витончені. Якщо ви шукаєте для себе щось свіже, сміливе і елегантне при цьому, то сукні у білизняному стилі вам точно треба.

Сукня-комбінація

Не бійтеся додати сукню-комбінацію у свій гардероб

Фото з сайту Zara

Дизайнери пропонують носити комбінації з балетками та аксесуарами у стилі 1970-х. Також ці сукні добре поєднуються з сабо і високими чоботами, що максимізує ностальгію за минулим.

Сукня в стилі білизни

До сукні-комбінації гарно посуватиме замшева сумка 

Фото Reserved
Сукня-комбінація
Навіщо залишати сукні-комбінації лише для спальні?
Фото з Instagram

З торочками

Тенденція на торочки набирає обертів та продовжує переосмислюватися. Вони і в'язані, і шовкові, і трикотажні – варіантів безліч. Тож сукні з торочками теж зараз на піку популярності. Вони навіюють естетику бохо, як і попередники, а інтегрувати їх у своє життя буде чудовим способом розбавити гардероб.

Сукня з торочками

І навіюють вайб бальних танців

Фото з сайту Dash and dot

Лляні

Мабуть, не існує нічого більш комфортного і легкого з усіх матеріалів одягу на весну і літо, ніж льон. Сукні, сорочки, спідниці з цього матеріалу вже стали класикою, тільки змінюються фасони.

Цьогоріч будуть актуальними кілька варіантів лляних суконь. Наприклад, елегантні з вишуканим силуетом і драпіруванням.

Лляна сукня

Вишукано і комфортно

Фото з сайту Zara

Класика жанру – обʼємні сукні, котрі чудово виглядатимуть як самостійний елемент одягу, так і в поєднанні зі штанами.

Лляна сукня обʼємна

Вдалий варіант і на літо

Фото з сайту Desert Vintage

А чарівні сукні у стилі babydoll, в тандемі з балетками, відчуваються як свіжий ковток повітря.

Лляна сукня міні

Дуже мило виглядає

Фото з сайту Zara

Асиметричні

ТаблоID вже писав, що одним з найгучніших трендів 2025 року буде асиметрія.

Сукні асиметричного крою вже давно мастхев кожної інфлюенсерки, а дизайнери продовжують загравати з ним у своїх колекціях. Асиметричні сукні вишукані, підкреслюють фігуру та виглядають унікально. 

Асиметрична сукня

На прикладі Шарліз Терон це можна помітити

Фото Getty Images
Міс Україна-2016 Олександра Кучеренко

Наприклад, у "Міс Україна-2016" Олександри Кучеренко сукня 2 в 1 - і асиметрія, і драпірування

Фото @iryna_kurylo_photography

Кокетливі міні

Тенденція мінісуконь цього сезону - кокетлива і жіночна, з натяком на шарм babydoll.

Дизайнери пропонують збалансувати ультракоротку сукню мінімалістичним взуттям, як от витончені балетки і шкіряні оксфорди. А для тих, хто не може обійтися без каблука - kitten heels чи невеличка танкетка.

Мінісукня на весну

Годі ховати ніжки!

Фото з Instagram
Мінісукня лялькова

Таня Парфільєва знає, що лялькові сукні виглядають неймовірно

Фото @a_gomeniuk

Драпіровані

Драпіровані сукні – це те, що дозволить вам відчути себе справжньою богинею. Силует по фігурі чи більш вільний і повітряний - завдяки цьому елементу одягу літом ви будете в центрі уваги.

Сукня з драпіруванням

Алла Барановська вирішила поєднати асиметрію з драпіруванням

Фото з Instagram

Цьогоріч актуальними будуть сукні з драпіруванням різноманітної довжини, від міні до максі. Дизайнери також пропонують не зловживати аксесуарами та дозволити красі сукні забрати основну увагу на себе. 

Лляна сукня з драпіруванням

Залиште сукні всю увагу

Фото з сайту Zara

Сукня-сорочка

Якщо ви хочете обрати на літо лише одну сукню, то нехай це буде сукня-сорочка, адже її універсальність того вартує. Модні видання пропонують ставитися до неї як до чистого полотна, яке можна доповнити кольоровими прикрасами та цікавим взуттям. 

Сукня-сорочка

Комфорт - це важливо

Фото з сайту Gepur

Handmade

У сезоні весна-літо 2025 на перший план вийшли саме персоналізовані речі. В'язані, макраме та прикрашені бахромою - такі сукні виглядають, наче ви зробили їх власноруч, а це дуже актуально сьогодні. 

Сукня з паєтками

Наче була собі звичайна сукня з вирізом, а до неї вдома пришили ще паєтки

Фото з Instagram Diotima

Доповніть образ витонченими золотими та срібними прикрасами, щоб підкреслити тактильність суконь. Для створення сучасного образу поєднайте сукню з мінімалістичним, але цікавим взуттям.

Вʼязана сукня

А якщо ви дійсно зробили сукню власноруч, то вітаємо - ви королева трендів

Фото з Instagram Diotima

Заквітчані

Сукня в квіточку - практично квінтесенція літньої моди, і в цьому сезоні подіум представив їх такими, наче вони, в прямому сенсі, квітнуть на моделях.

Доповніть таку сукню звичайними брогами або кросівками для більш нетрадиційного образу.

Сукня в квітку

Виглядає ніжно і жіночно

Фото з сайту Petal and Pup
Сукня в квітку

Даша Квіткова надихає

Фото з Instagram

Нагадаємо, ТаблоID активно збирає літній гардероб і розповідав про стильні топи, трендові купальники, а також цікаве взуття.

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